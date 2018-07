Polizei sucht weiter

Die Polizei sucht in der Umgebung von Ruppichteroth-Schönenberg nach einem mutmaßlichen Täter, der in der Nähe des St.-Theresien-Gymnasiums versucht haben soll, zwei Kinder zu berauben. Auch ein Hubschrauber war bei der Suchaktion im Einsatz.

Ruppichteroth-Schönenberg. In Ruppichteroth ist die Polizei weiter auf der Suche nach einem Unbekannten, der in der Nähe des St.-Theresien-Gymnasiums in Schönenberg zwei Mädchen mit einem Messer bedroht haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.07.2018

Von dem maskierten Mann, der am Freitag zwei Kinder mit einem Messer bedroht und versucht haben soll, sie auszurauben, fehlt weiterhin jede Spur. Das sagte die Polizei am Montag auf GA-Anfrage. "Der Täter ist danach nicht mehr aufgefallen", sagte Sprecher Stefan Birk. "Wir wissen nicht, um wen es sich dabei handeln könnte." Die Suchmaßnahmen würden aber weiter fortgesetzt.

Mit einer großangelegten Suchaktion hatte die Polizei am Freitagabend gegen 18.45 Uhr versucht, den Mann aufzuspüren. Da die Polizei den flüchtigen mutmaßlichen Täter in einem Waldstück zwischen Bergstraße und St. Vinzenzstraße vermutete, kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Der Unbekannte soll er die beiden Mädchen aufgefordert haben, Geld herauszugeben. Der genaue Ablauf konnte jedoch trotz Befragung der Kinder durch die Polizei nicht geklärt werden. Der Mann soll neben einer weißen Gesichtsmaske komplett schwarze Kleidung getragen haben und von schlanker Statur sein.

Zeugen, die Hinweise und Beobachtungen zur Tat geben können, sollen sich umgehend bei der Polizei unter der 02243/943121 melden.