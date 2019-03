Ursache unklar

Troisdorf. Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Müllekoven ausrücken. In einer Parzelle brannte eine Gartenlaube.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.03.2019

In den frühen Morgenstunden, gegen 2.30 Uhr, brannte in Troisdorf-Müllekoven eine Gartenlaube. Es wurde ein unklarer Feuerschein gemeldet.

Um mit den Löscharbeiten zu beginnen, mussten sich die Einsatzkräfte zunächst Zugang zur eingezäunten Parzelle auf der Anlage verschaffen. Für die Laube kam am Ende jede Hilfe zu spät und brannte komplett nieder. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2500 Euro. Wegen der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.