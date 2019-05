Unfall in Hessen

Das Wrack eines Ultraleichtflugzeug liegt nach einem Absturz in der Nähe des Flugplatzes bei Elz in einen Waldstück.

26.05.2019 Limburg. Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Hessen ist eine 53-jährige Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis ums Leben gekommen. Der 58-Jährige Pilot schwebt in Lebensgefahr.

Nach einem Flugzeugabsturz im hessischen Elz ist eine 53-jährige Frau am Samstagabend gestorben. Die Frau starb am Unfallort. Der 58-jährige Pilot wurde lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei Limburg stammen beide Personen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Wie Kölner Medien berichten, kommen die beiden Unfallopfer aus Hennef.

Das Kleinflugzeug soll unmittelbar nach dem Start auf einem Segel- und Sportflugplatz im Landkreis Limburg-Weilburg aus zunächst ungeklärter Ursache in einen Waldrand neben der Startbahn gestürzt sein, wie die Polizei mitteilte. (dpa/ga)