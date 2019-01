Verfolgungsjagd ohne Führerschein

Much. Die Flucht eines 30-jährigen Volvo-Fahrers vor der Polizei endete am Dienstagnachmittag in einem Vorgarten. Der Mann fuhr ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss. Der Schaden wird auf rund 6500 Euro geschätzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.01.2019

Alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 30-jähriger Volvo-Fahrer am Dienstagnachmittag von einer Polizeistreife überrascht worden. Die Beamten konnten den 30-Jährigen jedoch zunächst nicht an der Weiterfahrt hindern, wie die Polizei mitteilt. Der Mann flüchtete bei Einschalten des Martinshorns mit seinem Wagen in Richtung Dr.-Wirtz-Straße. Dabei überfuhr er sämtliche rote Ampelphasen mit hoher Geschwindigkeit.

Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. Als der Flüchtende dann in hohem Tempo von der Zanderstraße in die Friedhofstraße abbiegen wollte, verlor er laut Aussage der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er eine Hecke durchfuhr, kam er erst im Vorgarten eines dortigen Eckgrundstückes zum Stehen.

Der Mann versuchte daraufhin, zu Fuß den herannahenden Verfolgern zu entkommen - allerdings ohne Erfolg. Die Beamten konnten den unverletzt gebliebenen Volvo-Fahrer kurze Zeit später stellen und vorläufig festnehmen.

Der erheblich beschädigte Volvo musste daraufhin abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 6500 Euro. Der 30-Jährige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss verantworten.