Kuriose Verfolgungsjagd in Eitorf

Ruppichteroth. Ein 28-Jähriger hat in Eitorf auf der Landstraße 312 bei der Flucht vor der Polizei Drogen aus seinem Autofenster geworfen. Der Mann, der wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war, stellte sich jedoch kurze Zeit später.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2017

Am vergangenen Samstag bemerkte eine Streife aus Eitorf auf der Landstraße 312 einen blauen PKW, der durch sein unsicheres Vorankommen im Straßenverkehr auffiel. Nachdem die Beamten das Anhaltesignal "Stopp Polizei!" aktivierten, gab der Fahrer des PKW Gas und wollte die Streife abhängen. Der 28-jährige Windecker bog in ein Wohngebiet ab und warf dabei einen Plastikbeutel aus dem Fenster seines fahrenden Autos.

Nach rund 100 Metern hielt er am Fahrbahnrand an und ließ sich bereitwillig überprüfen. Scheinbar hatte er in seinem Plan nicht berücksichtigt, dass die Beamten gesehen haben, dass er bei voller Fahrt etwas aus dem Fenster geworfen hatte. Was er ebenfalls nicht wusste: Durch das Betätigen des Anhaltesignals schaltet sich im Streifenwagen automatisch die Videoaufzeichnung ein. Nach der Prüfung der Tüte stellte sich heraus, dass der Windecker 400 Gramm Marihuana, 400 Ecstasy Pillen und 10 Gramm Amphetamine bei sich hatte und selbst unter Drogeneinfluss stand. Außerdem fanden die Polizisten 1.000€ und fünf "Wegwerfhandys" bei dem Mann.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er nach der Verurteilung wegen Drogenhandels im vergangenen Jahr auf Bewährung frei. Der zuständige Richter erließ am Sonntag einen Haftbefehl für den Mann.