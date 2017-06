Brandursache ist noch unklar

Hennef. Am frühen Morgen meldete ein Mieter in einem Haus in Hennef einen Wohnungsbrand. Als die Feuerwehr eintraf war der Mieter jedoch spurlos verschwunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2017

Gegen 3:10 Uhr am frühen Morgen ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Hennef gerufen wurden. Laut Angabe der Polizei meldete ein Mieter, dass ein Teppich in seiner Wohnung in Brand steht. Als die Feuerwehr am Dreiparteienhaus Am Schulgarten ankam, konnten sie den Brand schnell löschen, der Anrufer war allerdings nicht mehr anzutreffen. Offenbar hatte er das Haus nach dem Anruf verlassen und war nicht wieder zurückgekehrt.

Die anderen Mieter der Hauses konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen, sodass es keine Verletzten gab. Die Polizei schätzt den Brandschaden auf 50.000 Euro, die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Im Vordergrund stehen, für die Polizei, jetzt die Ermittlungen zu einer noch völlig unklaren Brandursache.