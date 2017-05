Bauarbeiten am Dreieck Heumar

Wegen Arbeiten an der Mittelleitplanke kommt es am Samstag zu Behinderungen am Dreieck Heumar.

Köln. Wegen Arbeiten an Schutzplanken steht statt zwei nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt zur Verfügung. Die Sperrung dauert von 8 bis 18 Uhr.

Von Anja Wollschlaeger, 05.05.2017

Autofahrer müssen sich am Samstag, den 6. Mai auf längere Staus am Dreieck Heumar einstellen. In Fahrtrichtung Frankfurt arbeitet der Landesbetrieb Straßen NRW an den Schutzplanken des Mittelstreifens. Der Engpass soll von 8 - 18 Uhr eingerichtet werden.

Die Anschlussstelle Siebengebirge wird in der Nacht von Montag, 8. Mai, auf Dienstag, 9. Mai gesperrt. In Fahrtrichtung Köln zwischen 20 und 5 Uhr ist sie nicht befahrbar. Umleitungen werden mit einem rotem Punkt ausgeschildert. (ga)