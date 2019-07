Unfall in Windeck

Windeck. Am Mittwoch hat sich in Windeck ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer erfasste eine Elektrofahrradfahrerin beim Abbiegen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2019

Gegen 17.30 Uhr am Mittwochabend kam es auf der Dattenfelder Straße in Windeck-Dreisel zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizeiangaben übersah ein 79-jähriger Windecker beim Einbiegen in eine Grundstückszufahrt eine aus Eitdorf stammende Elektrofahrradfahrerin, die ihm entgegen kam.

Die 55-Jährige prallte in die Beifahrerseite des Pkws und schlug mit dem Kopf gegen die Frontscheibe. Obwohl sie einen Fahrradhelm trug, erlitt sie beim Aufprall schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Bonner Krankenhaus gebracht.