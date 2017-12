Zeugen gesucht

Troisdorf. Eine nur geringe Ausbeute für den Dieb, aber ein riesengroßer Schock für eine 87-Jährige aus Troisdorf. Ein bislang Unbekannter raubte ihr die Handtasche.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.12.2017

Die 87-Jährige ist am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr an der Siebengebirgsallee in Troisdorf auf dem Heimweg gewesen, als ein entgegenkommender Mann ihren Arm festhielt.

Die Dame wehrte sich nicht und blieb stehen, als ihr der Täter die Umhängetasche über den Kopf zog. Dann verschwand er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall gesehen haben könnten.

Den Täter beschreibt das Opfer als zirka 1,60 Meter groß. Zur Tatzeit soll er einen grauen Kapuzenpulli getragen haben.

In der geraubten Tasche waren persönliche Dokumente und nur eine geringe Summe Bargeld. Die eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bislang ohne Erfolg. Wer etwas gesehen haben könnte, soll sich an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241/541-3221 wenden.