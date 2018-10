Fahrrad und historische Kamera

Troisdorf. Nachdem die Siegburger Polizei ein Fahrrad und eine historische Kamera bei einem mutmaßlichen Einbrecher sichergestellt hat, suchen die Beamten nun nach den Eigentümern der Gegenstände.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Am 6. Oktober 2018 hat die Polizei in Troisdorf bei einer Routinekontrolle ein hochwertiges Fahrrad und eine historische Kamera sichergestellt. Der Obdachlose, bei dem die Gegenstände gefunden wurden, war auf dem Theodor-Heuss-Ring in Troisdorf unterwegs, als ihn die Beamten anhielten.

Neben dem Fahrrad und der Kamera fanden die Polizisten auch Einbruchswerkzeug. Weil der 37-Jährige, der der Polizei wegen vieler Einbruchsdelikte bereits bekannt war, offenbar keine Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen konnte, vermuteten die Beamten, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Mit diesen Fotos sucht die Kriminalpolizei nun die Eigentümer und mögliche Tatorte:

Foto: Polizei Diese historische Kamera fanden die Beamten bei einem mutmaßlichen Einbrecher.

Foto: Polizei Dieses Fahrrad stellten die Beamten bei einem mutmaßlichen Einbrecher sicher.

Wer Angaben zur Herkunft des Rades oder der Kamera machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241/5413221 bei der Polizei zu melden.