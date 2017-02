Auffahrunfall bei Sankt Augustin

Sankt Augustin. Am Sonntagabend ist auf der B 56 in Richtung Sankt Augustin ein Kleinwagen auf einen Krankentransportwagen aufgefahren, der daraufhin einen Geländewagen aufschob. Einsatzkräfte brachten den Fahrer des Kleinwagens ins Krankenhaus.

19.02.2017

Der Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geschah um kurz vor 20 Uhr etwa 400 Meter vor der Einmündung an der Zeithstraße. Warum der 43-jährige Fahrer des VW Lupo auf den Wagen des Krankentransports auffuhr, ist bislang unklar, da es auf der freien Fahrbahn keinen Grund zum Bremsen gab. Der Fahrer des Krankentransports schob wegen des Aufpralls einen vor sich fahrenden Geländewagen der Marke Audi auf. Darin befanden sich drei Personen, unter ihnen ein Kind.

Der 43-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut GA-Informationen wurde das Kind möglicherweise ebenfalls leicht verletzt. Seine Eltern lehnten aber einen Krankentransport ab und wollten selbst mit ihrem Kind ins Krankenhaus fahren. Der Fahrer des ebenfalls am Unfall beteiligten Krankentransports blieb unverletzt.

Der VW-Kleinwagen wurde mit schweren Beschädigungen abgeschleppt. Die anderen beiden Fahrzeuge konnten ohne Schaden weiterfahren. Wegen des Vorfalls blieb die B 56 in Richtung Sankt Augustin vor der Unfallstelle am Abend eine Stunde lang gesperrt. Die Einmündung an der Zeithstraße war aber weiterhin frei. Die Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn mussten vor der Unfallstelle umkehren. (ga)