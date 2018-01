Mit Alkohol am Steuer unterwegs

Uthweiler. Zwei Personen sind bei einem Unfall in Uthweiler am Montagabend verletzt worden. Bei dem Unfallverursacher ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille.

Zwei Autofahrer sind am Montagabend bei einem Unfall in Uthweiler verletzt worden. Nach Angaben der Bonner Polizei befuhr ein 46-Jähriger gegen 19 Uhr die Siegburger Straße aus Richtung Oberpleis in Richtung Freckwinkel. In einer leichten Rechtskurve kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und berührte den entgegenkommenden Wagen, der von einer 48-Jährigen gesteuert wurde.

Bei der Überprüfung des Mannes ergaben sich Anhaltspunkte, dass er nicht ganz nüchtern war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 46-Jährige wurde daraufhin zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.