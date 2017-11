Schwelbrand in Garage

In Ruttscheid hat es am Freitag gebrannt.

In einer Garage in Ruttscheid hat es gebrannt.

Ruttscheid. Die Königswinterer Feuerwehr ist am Freitagvormittag zu einem Garagenbrand nach Ruttscheid ausgerückt. Zwei Personen mussten aus verrauchten Wohnungen gerettet werden.

Von Alexander Hertel, 03.11.2017

Schnell gelöscht werden konnte am Freitagvormittag ein Schwelbrand in einer Garage am Ruttscheider Weg in Ruttscheid. Auch ein Übergreifen auf zahlreiche Gasflaschen konnte verhindert werden, so die Feuerwehr.

Um 11.10 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr versuchten zwei Männer bereits den Brand in der Garage, die als Werkstatt genutzt wird, zu löschen. Durch eine Zwischentür des Altbaus war Rauch in das Treppenhaus des Wohnbereiches gelangt. Die Feuerwehr durchsuchte mit Atemschutzgeräten die verrauchten Räume, eine ältere Person wurde aus dem Obergeschoss gerettet. Der Rauch war auch in eine benachbarte Wohnung gelangt. Von dort führte die Feuerwehr ebenfalls eine Person nach draußen. Alle vier Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, ins Krankenhaus musste nach Angaben von Pressesprecher Marc Neunkirchen jedoch keiner gefahren werden.

Der Schwelbrand in der Garage konnte mithilfe einer Wärmebildkamera ausfindig und schnell gelöscht werden, mit einem Überdrucklüfter wurde der Rauch aus den Räumen entfernt.

Im Einsatz waren die Löschzüge Ittenbach, Ölberg und Königswinter Altstadt sowie der Einsatzleitwagen der Löschgruppe Oberdollendorf unter Leitung von Brandoberinspektor Ralf Pütz.