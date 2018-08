Polizei bat um Hinweise

Königswinter-Ittenbach. Die Bonner Polizei suchte nach zwei Mädchen aus Ittenbach und Neustadt (Wied). Sie wurden seit Sonntag nicht mehr gesehen. Nun sind die beiden wieder aufgetaucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2018

Die Bonner Polizei suchte am Mittwoch nach der dreizehnjährigen Alina Z. aus Ittenbach und der gleichaltrigen Dana Lena S. aus Neustadt (Wied). Nach Angaben der Beamten wurden die beiden vermissten Freundinnen zuletzt am Sonntag gegen 13 Uhr an der Wohnanschrift von Alina Z. in Ittenbach gesehen.

Da eine Gefährdung oder hilflose Lage der Mädchen nicht ausgeschlossen werden konnte, bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Am Mittwochmittag dann die Entwarnung: Die beiden vermissten Mädchen wurden wohlbehalten in Hamburg angetroffen.