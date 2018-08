Polizei bittet um Hinweise

Königswinter-Ittenbach. Die Bonner Polizei sucht nach zwei Mädchen aus Ittenbach und Neustadt (Wied). Sie wurden seit Sonntag nicht mehr gesehen. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2018

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der dreizehnjährigen Alina Z. aus Ittenbach und der gleichaltrigen Dana Lena S. aus Neustadt (Wied). Nach Angaben der Beamten wurden die beiden vermissten Freundinnen zuletzt am Sonntag gegen 13 Uhr an der Wohnanschrift von Alina Z. in Ittenbach gesehen.

Derzeit liegen der Polizei keine konkreten Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Möglicherweise sind die beiden mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins benachbarte Ausland unterwegs. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage der Mädchen nicht ausgeschlossen werden kann,

bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Beide waren nach bisherigen Erkenntnissen bei ihrem Verschwinden mit kurzen Hosen/Hotpants und Trägertops bekleidet.

Wer die vermissten Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0228) 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Foto: Polizei Bonn Alina Z. wird derzeit vermisst.