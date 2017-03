Weil eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, kletterten Einsatzkräfte in den Steinbruch hinunter.

Ein Zelt im Steinbruch löste am Sonntag einen Feuerwehreinsatz aus.

Weil eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, kletterten Einsatzkräfte in den Steinbruch hinunter.

THOMASBERG. Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zum alten Basaltsteinbruch in Thomasberg ausgerückt. Kinder hatten sie laut Feuerwehrpressesprecher Marc Neunkirchen auf ein Zelt aufmerksam gemacht, das verlassen an einem Steilhang lag.

12.03.2017

Weil eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, kletterten Einsatzkräfte in den Steinbruch hinunter, um den Krater nach Menschen abzusuchen. Mit Klettergurten und an Seilen gesichert, seilte sich der Trupp ab. Fündig wurden sie nicht.

Auch eine Wärmebildkamera brachte keine Hinweise auf mögliche Verletzte, so dass die Wehrleute den Einsatz nach etwa einer Stunde gegen 17.30 Uhr abbrachen. Nach Aussagen von Anwohnern liegt das Zelt bereits seit etwa zwei Wochen im Steinbruch. Wahrscheinlich wurde es dort entsorgt.