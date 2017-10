Königswinter. Die zehnjährige Johanna Wendland ist Kinderführerin auf Schloss Drachenburg - ganz ohne „Erwachsenenworte“. An diesem Samstag führt sie ein letztes Mal für dieses Jahr auch zu den geheimen Gängen der Dienstboten.

Von Heike Hamann, 27.10.2017

Auf Schloss Drachenburg kennt Johanna mittlerweile so gut wie jeden Winkel. Die Räume der Dienstboten, das Damenzimmer und natürlich die geheimen Türen und Gänge, durch die es sich ganz wunderbar verschwinden lässt. Kein Wunder. Die Zehnjährige ist nicht nur die Tochter von Peter Wendland, der seit vielen Jahren Themenrundgänge auf dem Schloss anbietet. Seit diesem Sommer führt Johanna auch selbst Gruppen durch die historischen Räume: „Kinder entdecken spielerisch Schloss Drachenburg“ heißt das Angebot. Eine Führung von Kindern für Kinder.

Vor rund einem Jahr ist die Idee zu dieser speziellen Führung entstanden. „Ich war oft dabei, wenn Papa Gruppen durch das Schloss geführt hat“, sagt Johanna. Und dann, mit einem Seitenblick auf Peter Wendland: „Mir ist dann aber aufgefallen, dass die Kinder nicht immer aufgepasst haben, weil er solche Erwachsenenworte benutzt hat.“ Bei Joachim Odenthal, Geschäftsführer von Schloss Drachenburg, liefen die beiden mit ihrer Idee zu einer Kinderführung offene Türen ein. Und so stellten Vater und Tochter ein rund einstündiges Programm inklusive Musik, Spielen und der einen oder anderen Überraschung zusammen.

"Wir verschwinden durch den Wald"

In den vergangenen Sommerferien dann hatte Johanna mit ihrer Kinderführung Premiere. Lampenfieber hatte die CJD-Schülerin nicht: „Höchstens ein kleines bisschen.“ Schließlich tanze sie auch Ballett und stehe da schon mal vor Publikum auf der Bühne. Außerdem liebt sie Musik, spielt demnächst Theater und mag das Klettern – in Kletterparks, Kletterwäldern und natürlich immer gesichert mit Gurt und Seil. Höhenangst hat Johanna auch nicht. Mit ihren Gästen besucht die Zehnjährige fast dieselben Räume im Schloss wie auch Peter Wendland bei seinen Themenführungen.

„Zum Beispiel die, die nur die Dienstboten benutzten“, sagt sie. „Und wir gehen auch hinter die Absperrungen und verschwinden durch die Wand.“ Besonders gut gefallen ihr die Spiele, die sie sich ausgedacht haben. „Im Empfangssaal zum Beispiel geht es darum, die fünf Sinne zu testen“, sagt sie. Schließlich waren auf den Oberlichtern der fünfteiligen Fensterfront Frauenfiguren zu sehen, die die fünf Sinne darstellten. Also gilt es für die Besucher, mit geschlossenen Augen in einen Krug zu greifen und dessen Inhalt zu ertasten. Oder aus einer Box Essbares herauszufischen und vertrauensvoll hineinzubeißen.

Letzte Führung in diesem Jahr

Und Musik wird gespielt. „Einmal hatten wir einen Jungen in der Gruppe, der war schon so 13 Jahre alt“, sagt Johanna und schüttelt beeindruckt die langen Haare. „Und der hat das Lied gleich erkannt.“ Welches Lied, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Für den Fall, dass die Zehnjährige doch einmal den Faden verlieren sollte, ist Papa Peter stets an ihrer Seite. „Das funktioniert auf Zuruf“, sagt der. Und ist auch nicht häufig erforderlich: „Nur manchmal, wenn ich in den Dienstbotengängen die falsche Tür aufmache“, sagt Johanna und lacht. An diesem Samstag führt sie zum vierten Mal eine Gruppe durchs Schloss. Danach hat die Kinderführerin erst einmal Pause, bis Ostern: Denn Führungen bietet Johanna nur in den Schulferien an.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.schloss-drachenburg.de.