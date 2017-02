Wieversitzung in Uthweiler

Hochstimmung in Uthweiler: Die Goldenschnitten um Oberschnitte Jutta Wolter-Sadlers feiern ausgelassen mit den Wievern in der Festhalle Neuenfels. Die haben ganz offensichtlich Spaß.

UTHWEILER. Bei der Weibersitzung in Uthweiler haben zehn Goldenschnitten feinste jecke Kost serviert und damit alle Erwartungen der Wiever, die im ausverkauften Saal schunkelten, klatschten und sangen, erfüllt.

Von Roswitha Oschmann, 26.02.2017

Erste Sahne! Die Fraulück waren außer Rand und Band bei der Weibersitzung des Bürgervereins. Aber wie soll das auch anders sein, wenn zehn Goldenschnitten feinste jecke Kost servieren. Handfest ging es bei den Kirmes-Erdbeer-Club-Frauen zu, die zum Riverdance op Kölsch antraten. Dieser unverschämte Köbes (Alexandra Jünkersfeld)! Er ignorierte die sieben Damen am Stehtisch einfach. Und die klopften solange mit ihren Kölschgläsern im Takt, bis das Kölsch endlich floss. Oberschnitte Jutta Wolter-Sadlers verteilte natürlich Orden an die Akteure. Ein Brotbrettchen mit Messer. Alles in Gold.

Wie die Goldenschnittchen natürlich auch ganz in Gold aufliefen. Neu: die Lichterkette am Rock. Und dann präsentierten sich die leckeren Goldenschnittchen selbst in Hochform bei ihren Yoga-Übungen – ihre Figuren nannten sie Uthweiler Weihnachtsbaum oder Sendemast Oelberg. Auf Sendung waren die neun Goldenschnittchen Jutta Wolter-Sadlers, Marianne Jonas, Ela Jonas, Martina Bergmann, Anne Jonas, Ricarda Jetzlaff, Susa Lehmann, Gabi Kulaß und Sibylle Dickmann. Sketche lieferten ehemalige Ströppchen-Mütter unter dem Motto „Fastelovend und seine Folgen“ und die ehemaligen Heideröschen Almut Füllenbach und Marina Dischner zum Thema „Das Fahrrad“.

Richtig ab ging es mit alten Karnevalsschlagern, die „De 6 Orjelspiefe“ Michael Hühne, Michael und Thomas Tamme, Peter Lichtenberg, Hans Moore und Felix Gall spielten. Die Wiever im Saal schunkelten, klatschten, sangen mit. Die Berghexen aus Niederbuchholz tanzten an. Und die Sternschnuppen aus Bockeroth. Präsident Werner Krämer: „So eine Mädchensitzung ist was Schönes. Die Frauen sitzen vorher stundenlang vor dem Spiegel und machen sich schön.“ Die Damen in der ausverkauften Halle waren begeistert. Edelmetall klimperte, als das Oberpleiser Prinzenpaar mit Gefolge aufkreuzte und das tolle Uthweiler Kinderprinzenpaar.