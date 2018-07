Suche nach Vermisstem

BONN/KÖNIGSWINTER. Die Polizei sucht nach dem Bonner Martin F., der zuletzt am Sonntagabend in Königswinter gesehen wurde. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

Wo ist Martin F.? Das fragt die Bonner Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Laut Mitteilung der Beamten wurde der 31-jährige Bonner zuletzt am Sonntagabend an der Adresse seiner Eltern in Königswinter gesehen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Wie die Polizei weiter mitteilt, kann eine Eigengefährdung bei Martin F. nicht ausgeschlossen werden.

Der Mann wird als etwa 1,72 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkelbraune, kurze Haare und eine Narbe am linken Ellenbogen.

Hinweise zu Martin F. nehmen die Beamten unter 0228/150 oder den Notruf 110 entgegen.