Siebengebirge. "Spazieren und Genießen" heißt es am Freitag und Samstag wieder im Siebengebirge. Die Gipfelstürmer-Winzer laden zum Besuch der Weinberge ein.

Mit Mittelrhein Offroad veranstaltet die Winzerinitiative Gipfelstürmer in den Wingerten am Drachenfels an diesem Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, wieder ein besonderes Erlebnis: In Bad Honnef-Rhöndorf laden die Gipfelstürmer-Winzer am Freitag von 17 bis 21 Uhr und Samstag von 15 bis 21 Uhr zum Besuch der Weinberge ein.

Getreu dem Motto „Spazieren und Genießen“ haben Besucher die Gelegenheit, in einer traumhaften Kulisse die Mittelrheinweine von vier jungen Winzern zu probieren. Kulinarisches zum Wein und die Aussicht ins wunderschöne Rheintal laden zum Verweilen abseits der üblichen Wege ein. Die Veranstaltung erreichen Gäste per Auto über die B 42 ( Abfahrt Rhöndorf), mit der Deutschen Bahn ( Bahnhof Rhöndorf) oder mit der Linie 66 (Haltestelle Rhöndorf).

Vom Weingut Pieper und Weinhaus am Domstein sind es nur ein paar Hundert Meter zu den Ständen der Jungwinzer. Alle Wege sind asphaltiert und leicht begehbar. Mehr Infos unter www.gipfelstuermer-mittelrhein.de oder www.facebook.com/gipfelstuermer.