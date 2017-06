Staffellauf der Schulen in Oberpleis

OBERPLEIS. Der Legende dicht auf den Fersen: Beim Staffellauf traten 544 Königswinterer Schüler an, um Willi Wülbecks Bestzeit aus dem Jahr 1982 zu unterbieten. Gereicht hat es am Ende nicht ganz.

Von Gabriela Quarg, 05.06.2017

Für den Rekord hat es nicht ganz gereicht, aber fest steht: Die Schüler der Auswahlstaffel der siebten Klassen des Gymnasiums am Oelberg in Oberpleis sind Lauflegende Willi Wülbeck dicht auf den Fersen. Der ist 1982 mit 1,43,65 Minuten in Helsinki über 800 Meter zum Weltmeistertitel gesprintet – eine Bestzeit, die bis heute von niemandem geknackt wurde.

1,52,34 Minuten hat die 8 x 100 Meter Staffel aus Oberpleis gebraucht, und ist mit dieser Zeit allen anderen Teams aus Königswinter beim Innogy-Schulstaffellauf auf und davon gerannt. Beim Finale, das am 11. Juli in Rheine stattfindet, können die Lauf-Cracks des Oelberg-Gymnasiums noch einmal alles geben, sie treten gegen die Siegermannschaften aus 23 teilnehmenden Städten an. „Königswinter ist bei unserem Schulstaffellauf teilnehmermäßig immer die Highlight-Veranstaltung“, sagte Wülbeck, der am Donnerstag nach Oberpleis gekommen war. „78 Staffeln mit jeweils acht Läufern – das ist schon eine Hausnummer.“

An den Start gegangen waren neben 63 Teams der Klassen fünf bis sieben der Integrativen Gesamtschule, des Gymnasiums am Oelberg und des CJD auch die vierten Klassen der Grundschule am Sonnenhügel Oberpleis, der Stenzelbergschule Heisterbacherrott, der Longenburgschule in Niederdollendorf und der Gemeinschaftsgrundschule Oberdollendorf. Zwar wurden große und kleine Rekordjäger getrennt gewertet, doch traten alle Staffeln über die gleiche Distanz an. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Rekord von Willi Wülbeck zu knacken – dabei soll das gemeinschaftliche Lauferlebnis vor allem Teamgeist und sportlichen Ehrgeiz fördern.

Natürlich wollten die Schüler wissen, wie sich das anfühlt, plötzlich Weltmeister zu sein: „Das sind die größten Glücksgefühle, die ein Mensch haben kann“, so Wülbeck. „Da bekommt man Gänsehaut. Mir hat das so viel Energie gegeben, dass ich gleich noch eine Runde drangehängt habe.“

Zusätzliche Runden wurden in Oberpleis dann zwar nicht gedreht, aber die Begeisterung war den Teilnehmern anzumerken. Die Läufer wurden frenetisch angefeuert und kämpften bis zur Ziellinie um jede Zehntelsekunde. „Ist das ein tolles Bild hier – so viele sportbegeisterte Kinder und Jugendliche“, sagte Bürgermeister Peter Wirtz. „Ich bin froh, dass wir so eine sportliche Stadt sind.“

Mit mehr als 3200 Startern verzeichnete die elfte Auflage des Innogy-Schulstaffellaufs in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung, allein 544 kamen aus Königswinter. Unter den 15 Grundschulstaffeln ging das Team 2 aus Oberdollendorf als Sieger hervor, dicht gefolgt von Mannschaft 1 der Stenzelbergschule. Platz drei ging an Staffel 3 der Grundschule am Sonnenhügel. Bei den weiterführenden Schulen sicherte sich die Auswahlmannschaft der Gesamtschule Silber hinter dem Gymnasium am Oelberg, Bronze holte sich die Klasse 7 f der Gesamtschule. Am Ende gab es für alle, die mitgemacht hatten, nicht nur Urkunden und T-Shirts, sondern auch ein dickes Lob von Wülbeck: „Ihr habt alle super Leistungen gezeigt. Ich bin total beeindruckt, wie riesig ihr euch eingesetzt und gekämpft habt. Jeder von euch ist ein Sieger.“