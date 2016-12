Gewinnspiel des General-Anzeigers

27.12.2016 Bonn/Region. Wir haben Persönlichkeiten aus der Region besucht und uns ihren Christbaum zeigen lassen. Lässt die Dekoration auf ihren Besitzer schließen – und was sagt sie über diesen aus? Raten Sie mit!

Der Weihnachtsbaum ist eine, man muss es so schlicht sagen, sagenhafte Erfolggeschichte. Eine, die sich im 19. Jahrhundert von Deutschland aus weltweit ausgebreitet hat. Ihr Anfang liegt allerdings weiter im Dunkeln. Legenden gibt es viele, mit Engel und Knecht Ruprecht. Die Forschung ist da rationaler unterwegs. Sie geht davon aus, dass sich der Weihnachtsbaum aus dem Paradiesbaum entwickelte, einem Baum – bei weitem kein Nadelbaum –, der in mittelalterlichen Paradiesspielen am 24. Dezember aufgestellt und mit Äpfeln und Backwaren geschmückt wurde.

Mittlerweile darf am Baum hängen, was gefällt. Und weil daher jeder Weihnachtsbaum so individuell wie sein Besitzer ist, hat der General-Anzeiger sechs Persönlichkeiten gebeten, uns ihren Baum zu zeigen. Die Leser können rätseln, welcher Baum zu wem gehört.

Allen gemein ist den heutigen Weihnachtsbäumen die Beleuchtung. Dieser Brauch geht auf das 17. Jahrhundert zurück; zu dieser Zeit wurden erstmals Kerzen an ihm befestigt, auch wenn sich das mangels Halterung oft als schwieriges Unterfangen erwies. Das änderte sich 1867 – damals wurde der erste Kerzenhalter für Christbäume patentiert, 1879 kamen in den USA die ersten Klemmhalter auf den Markt.

Vor dem 19. Jahrhundert war Christbaumschmuck eine individuellere Angelegenheit. Damals wurde der Schmuck in den Familien selbst hergestellt. Es wurden Papierketten gebastelt oder Ornamente aus Kartonpapier ausgeschnitten. Erst im 19. Jahrhundert wurden Bilderbögen und Bastelsätze massenweise industriell angefertigt und verkauft.

Weihnachtsbäume der Persönlichkeiten WEIHNACHTSBAUM NUMMER 1: Wer sich diesen stattlichen Baum aus der Nähe betrachtet, erkennt, dass sein Schmücker offenbar ein wenig in der Weltgeschichte herumkommt. Zumindest verrät seine Frau, dass immer wieder neue Kugeln den Baum zieren. An dem groß gewachsenen, schlanken Gewächs sind etwa eine Heuschrecke, eine Champagner- und eine Wasserflasche oder ein Bärchen zu finden...

WEIHNACHTSBAUM NUMMER 2: Das Weihnachtsfest ist auch für den Besitzer dieses Baumes immer ein ganz besonderer Termin. Denn dann kommt die Familie zusammen, um den Heiligen Abend gemeinsam zu verbringen. Das Licht der Kerzen am Baum bricht sich in Kugeln und anderem Glasbläserschmuck in den Tönen Gold und Kupfer und taucht die gute Stube so in eine ganz besondere Atmosphäre.

WEIHNACHTSBAUM NUMMER 3: Klein, aber fein. Es muss nicht immer ein Baum sein, der vom Boden bis zur Decke reicht. In Rot und Gold präsentiert sich dieses Schmuckstückchen, das schon am Donnerstag aufgebaut wurde. Natürlich mit Krippchen und allem drum und dran. Die Figuren der Krippe stammen bei der traditionsbewussten Besitzerin von einem Holzschnitzer aus Oberstdorf.

WEIHNACHTSBAUM NUMMER 4: Für den Besitzer der Douglas-Fichte ist der Weihnachtsbaum nicht nur ein Deko-Gegenstand, sondern auch ein Symbol christlichen Brauchtums. Noch steht er ohne Krippe da, aber die wird am Heiligen Abend noch folgen. Den Baum bezieht der Besitzer stets von den Georgs-Pfadfindern in seiner Stadt.

WEIHNACHTBAUM NUMMER 5: Er ist nicht der Größte, dafür zieren eine gläserne Spitze und neben kunterbunten Christbaumkugeln auch Eistüten, Schneemänner, Vögelchen und Fische diesen Baum, der garantiert nicht nadelt.

WEIHNACHTSBAUM NUMMER 6: Bis unter die Decke reicht dieses Prachtexemplar eines Weihnachtsbaums. Vervollständigt wird er durch eine große Krippe und die drei Heiligen Könige, die sich bereits auf den Weg gemacht haben.

Die Persönlichkeiten im Kurzporträt Person A: Karl-Heinz Joisten Karl-Heinz Joisten, geboren in Ollheim, lebt seit 1961 in Rheinbach. Kein Wunder, dass ihn dort jeder kennt. Er begann als Lehrling bei der Spar- und Darlehnskasse und verabschiedete sich 2003 als Chef von 250 Mitarbeitern bei der Raiffeisenbank. Er ist Vorsitzender des Brauchtumsvereins und zweier Kegelclubs.

Person B: Konstanze Klosterhalfen Konstanze Klosterhalfen ist eine der besten Läuferinnen Deutschlands. Die 1997 geborene Bockerotherin hat in diesem Jahr unter anderem an den Olympischen Spielen teilgenommen und ist Deutsche Meisterin geworden. Die Ausnahmeathletin studiert in Köln Jura und Sportjournalismus. Weihnachten feiert sie daheim mit der Familie.

Person C: Hermann Josef Hack Hermann Josef Hack (60) arbeitet seit den 90er Jahren als Künstler in Siegburg, wo er 2003 auch hinzog. 1991 gründete er das „Global Brainstorming Project“ als künstlerisches Kommunikationsmittel, um möglichst viele Menschen an der Lösungsfindung für die weltweit sozialen Auswirkungen globaler Veränderungen zu gewinnen.

Person D: Irena Schmitz Irena Schmitz (23) ist seit September Burgundia von Ahrweiler. Das ist seit dem ersten Winzerfest 1936 der Titel der Weinkönigin in der Rotweinstadt. Die Repräsentantin des Winzerstandes ist beruflich als Pharmazeutisch-Technische Assistentin tätig. Als einzige Weinkönigin des Ahrtal trägt sie neben dem Diadem auch eine Amtskette.

Person E: Bernd Stelter Der Sänger, Komiker, Karnevalist und Buchautor Bernd Stelter legt extra zum Baumschmücken eine Tourneepause ein. Seit April ist er mit „Wer heiratet, teilt die Sorgen, die er vorher nicht hatte“ bundesweit auf Reisen. Zu Hause – das ist für den 55-Jährigen seit 1991 der Bornheimer Rheinort Hersel.

Person F: Nicola Tucci Nicola Tucci ist Gastgeber aus Leidenschaft. Seit 1982 betreibt der Gastronom sein „Ristorante Caesareo“ in Rhöndorf in der Wahlheimat Bad Honnef. Er bewirtete dort schon prominente Gourmets wie Helmut Kohl, Michail Gorbatschow, Wolfgang Clement und viele mehr. Das „Caesareo“ ist eine Institution, die von alten und immer neuen Freunden geschätzt wird. Geboren wurde „Nico“ Tucci in den Abruzzen.

Fotocredits der Personen und Bäume: Frank Homann, Paul Kieras, Axel Vogel, Martin Gausmann, Mario Quadt

Wichtiges Utensil ist heute die Christbaumkugel. Auch um sie ranken sich verschiedene Legenden. Angeblich konnte sich ein armer Lauschaer Glasbläser keine Äpfel für seinen Baum leisten und hängte daher rote Glaskugeln auf. 1848, so steht es jedenfalls in einem alten Auftragsbuch eines Glasbläsers aus Thüringen, wurden die Weihnachtskugeln bereits für Kunden hergestellt. Danach trat die Weihnachtskugel ihren Siegeszug an, 1880 wurden die ersten Kugeln in die USA exportiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden immer mehr Fabriken in aller Welt, die Kugeln wurden zum industriell gefertigten Massenprodukt. Eine gewisse Zeit lang schien es gar, als hätten Glaskugeln ausgedient, denn Plastik erwies sich als deutlich widerstandsfähiger.

Doch greifen heute wieder mehr Weihnachtsbaumbesitzer auf Glas zurück, wenn auch nicht mehr zwingend nur in Form von Kugeln. Da gibt es Autos, Tiere und Naschwerk – alles fein geblasen und liebevoll bemalt. Durchsichtig mit Inhalt oder schlicht – was man sich letztlich an den Baum hängt, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. (Katrin Janssen)