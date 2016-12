GA-7Gebirge-Adventskalender

22.12.2016 Königswinter. Kurz vor Weihnachten und der Plätzchenteller ist schon wieder leer? Konditormeister Sascha Steinhöfel zeigt seine Weihnachtsbackstube und verrät die besten Backtipps.

In dem kleinen Ecklokal in der Königswinterer Altstadt bereitet Sascha Steinhöfel gerade die Mandelböden für seine Drachenfelstorte zu. Er steht in der offenen Backstube seiner Patisserie Steinhöfel - nur ein paar Meter weiter sitzen seine Gäste bei einer Tasse Milchkaffee oder einem Glas Prosecco zusammen. Im Fenster hängen bunte Weihnachtskugeln und Zweige von der Decke, eine darum gewickelte Lichterkette verströmt Behaglichkeit. Der gelernte Bäcker- und Konditormeister mischt in einer großen Metallschüssel den Teig zusammen und verstreicht diesen mit schnellen Handbewegungen auf zwei großen Blechen. Auf einem Backblech liegen die bereits fertigen Zimtsterne - mit Ingwer verfeinert. "Ingwer mache ich überall dran", erzählt Steinhöfel.

Seit Mitte Juli betreibt der gebürtige Remagener das Eckcafé mit einer Auswahl an selbstgemachten Torten, Muffins und Törtchen. Vorher war er zehn Jahre lang in der Gastronomie tätig. Während er die Backbleche in den Kombi-Backofen schiebt, gibt er Tipps für die Weihnachtsbäckerei. Für die schnelle Plätzchenproduktion vor Weihnachten empfiehlt er Kokosmakronen oder Heidesand. Steinhöfel mischt unter seinen Heidesand-Teig neben Mehl, Butter und Zucker auch noch Marzipan. Ebenso passen zu den Festtagen auch Schokoladenkekse. Nicht nur ein klassisches Weihnachtsgebäck, sondern ein Ganzjahresklassiker.

Seine Favoriten unter dem Weihnachtsgebäck sind allerdings die Zimtsterne. Den Teig sollte man 24 Stunden ziehen lassen, damit sich die Gewürze entfalten können. Dann die Glasur darüberstreichen und die Sterne ausstechen. "Viele vergessen beim Backen das Salz. Das nimmt der Süße das Pappige", sagt der Patissier. Dabei sollte man ein gutes Salz wählen, welches man auch zum Kochen verwenden würde.

Während sich langsam der Mandelduft aus dem Ofen in dem kleinen Raum entfaltet, strecken die Gäste neugierig den Kopf über die Theke. "Was duftet denn hier so gut?". In dem kleinen Lokal können die Besucher praktisch bei der Entstehung der süßen Kreationen zusehen. "Wie in Frankreich. Man setzt sich dazu, unterhält sich über den ganzen Laden", sagt der Konditormeister. Für die Weihnachtszeit hat er sich eine Alternative zum klassischen Christstollen überlegt und bietet einen englischen Teekuchen mit kandierten Früchten und Mandeln an. Diesen backt er in alten Gugelhupfformen - eine davon ist ein Erbstück seiner Urgroßmutter.

Nicht nur die Backformen, alles weitere in der Backstube steht in greifbarer Nähe. Aus einem Regal an der Arbeitsfläche holt Steinhöfel seine Gewürzsammlung hervor: aus einer Dose duftet es nach Orangen, aus einer anderen nach Rosen. In einem Fläschen bewahrt einen Sirup von der Tonkabohne auf. Steinhöfels Tipp: Auch mal mit ungewöhnlichen Gewürzkombinationen experimentieren. Zum Beispiel Schokolade mit Orange oder Pfeffer kombinieren. "Immer neugierig sein", lautet sein Rat. Ein Mittlerweile sind die Mandelböden fertig ausgebacken. Er stellt die Bleche zum Auskühlen auf die Arbeitsfläche bevor er die Böden mit einer Cremefüllung und Weintrauben versehen kann. Zum Abschluss hat er noch einen Tipp für mögliche Reste der Backaktion: "Aus Eiweißresten mache ich immer Baiser". Und auch wenn es nur noch wenige Tage bis zu den Feiertagen sind, sollten die abgekühlten Kekse in einer Metalldose gut verschlossen aufbewahrt werden. Wie lange die dann halten - das bleibt jedem selber überlassen. (Sabrina Bauer)