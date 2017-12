Feier der Pfarreiengemeinschaft

Königswinter . Da machten die Kleinen große Augen:

08.12.2017

Bei der Nikolausfeier der Pfarreiengemeinschaft Königswinter Am Oelberg erfuhren die Jungen und Mädchen nicht nur etwas vom heiligen Nikolaus, sondern erfreuten sich auch an den Weckmännern, die er persönlich verteilte.

Veranstaltet vom Jugendausschuss der Pfarreiengemeinschaft, kamen auch in diesem Jahr wieder viele Kinder an die erleuchtete Kapelle zwischen Haus Schlesien und dem Weiher in Heisterbacherrott.

Zu den Melodien des Musikzugs Bergklänge wurden außerdem Nikolaus- und Adventslieder gesungen. (htl)