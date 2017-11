Sehr gut würde sich auch das Gelände des Munitionsdepots Eudenbach, das die Bundeswehr bekanntlich Ende des Jahres aufgeben will, in das Projekt einfügen. „Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstellt zurzeit ein Wertgutachten. Wir hoffen, dass wir das bis zum Jahresende haben. Wir haben ein riesiges Interesse, einen möglichst großen Teil des Gebietes dem Naturschutz zuzuführen“, so Persch. Auch was mit den Gebäuden passiert, ist noch offen. Die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) könnte einen Teil der Hallen als Zwischenlager für Papier, Holzhackschnitzel und Kompost nutzen.

Am Lützbach bei Oberpleis hat ein Eigentümer dem Naturschutzprojekt ein Grundstück zur Verfügung gestellt, auf dem sich früher Tongruben und auch eine Deponie der Kölner Fordwerke zur Lagerung von Galvanikschlämmen befanden. Die Fläche soll wieder in Grünland umgewandelt werden und wurde daher bereits mit Fräsen bearbeitet. Auch Laichgewässer für Amphibien werden wieder hergestellt. Im Lützbach wurden zudem kleine Holzpfosten als Strömungslenker aufgestellt, damit der Bach sein Bett erweitern kann.

Ein großes Thema des Naturschutzprojekts Chance 7 ist auch die Umbestockung von Fichtenwald in Laubwald. „Wir erhalten immer wieder Angebote von Privaten“, sagte Persch. So stellte ein Eigentümer seine Fläche an der Nonnenberger Mühle zur Verfügung, nachdem er die Fichten geerntet hatte. Chance 7 legte dort inzwischen eine Laubholzkultur, überwiegend Eichen, an.