Das Foto zeigt die Heimatkrippe in der katholischen Kirche St. Michael in Niederdollendorf, die noch bis Sonntag, 27. Januar 2019, an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen ist.

OBERDOLLENDORF. Eine Krippenwanderung unternehmen, ohne dabei das heimische Wohnzimmer zu verlassen? Das Virtuelle Oberdollendorfer Brückenhofmuseum macht's möglich.

Seine Krippenwanderung 2018/2019 hat das „Virtuelle Brückenhofmuseum“ zur Weihnachtszeit aktualisiert ins Internet gestellt. In die umfassende Galerie wurden insgesamt 19 Kirchen und Kapellen im Talbereich des Siebengebirges von Oberkassel bis Erpel aufgenommen, zusätzlich die Krippenausstellung in Haus Schlesien in Heisterbacherrott, die Adenauer-Krippe in Rhöndorf und die große Stadtkrippe des Bonner Münsters.

Krippenfreunde erfahren zu jeder Krippe die genaue Adresse und die Besichtigungszeiten, bei vielen auch die Parkmöglichkeiten mit präziser Eingabe fürs Navi und Hinweise zu den Gottesdiensten. Die Heimatkrippe in der katholischen Kirche St. Michael in Niederdollendorf etwa ist noch bis Sonntag, 27. Januar 2019, an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Zu finden ist die Krippenwanderung im Internet unter virtuellesbrueckenhofmuseum.de