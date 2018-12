Polizei ermittelt

Königswinter. In der Königswinterer Altstadt ist am Sonntagabend ein Streit innerhalb einer Familie eskaliert. Vier Personen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen erlitten Schnittverletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.12.2018

Ein Streit innerhalb einer Familie hat am Sonntagabend die Polizei in Königswinter auf den Plan gerufen. Um kurz nach sieben Uhr ist in der Altstadt ein Familienstreit eskaliert, wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte. Die Beamten nahmen vier Personen in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu vereiteln, so ein Sprecher. Festnahmen gab es zunächst nicht.

Vier Personen sind bei dem Streit leicht verletzt worden, zwei von ihnen erlitten Schnittverletzungen. Nach ersten Hinweisen kam bei dem Streit ein Messer zu Einsatz.

Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.