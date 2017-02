Sportstätten in Königswinter

Hallenauslastung:









Also machte sich Wiesehügel auf, um selbst in unregelmäßigen Abständen in den verschiedenen Hallen der Stadt vorbeizuschauen und einen Blick in die Hallennutzungsbücher zu werfen. Sein Fazit: „Die Hallen werden sehr intensiv genutzt“, nur ganz selten stünde einmal ein Hallendrittel leer. Und meist gebe es dafür dann einen guten Grund. Beispielsweise, dass bei gutem Wetter im Freien trainiert werde.









Einzelne Punkte seien aufgefallen, dort habe er – auch in Zusammenarbeit mit der Verwaltung – zu vermitteln versucht. Und dabei festgestellt, so Wiesehügel, dass gerade professionell angestellte Trainer „dann sehr schnell sehr patzig werden“. Insgesamt sei sein Erscheinen aber fast immer freundlich aufgenommen worden. Nur einen Mangel gab er Politik und Verwaltung mit auf den Weg.









Die Hallennutzungsbücher würden von einigen Vereinen sehr schlampig geführt, „vor allem dann, wenn der Verein die Halle für 'seine' Halle hält“, so Wiesehügel mit einem Schmunzeln. Ausschussvorsitzender Norbert Mahlberg dankte Wiesehügel ausdrücklich dafür, dass er sich dieses „undankbaren und umstrittenen Themas“ angenommen und es so neutral untersucht habe.