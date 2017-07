Polizei sucht Zeugen

Siebengebirge. Einen ungewöhnlichen Patienten hat derzeit die Wildtierstation Retscheider Hof in Aegidienberg: ein Hängebauchschwein. Bislang Unbekannte hatten das Tier, dass sehr schwer und in einem schlechten Zustand ist, vermutlich absichtlich ausgesetzt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war Nils Michael Becker über das hilflose Tier im Königswinterer Bergbereich informiert worden. „Um diese Zeit erreichen die Behörden niemanden und auf so einen Gast sind die Tierheime oft gar nicht eingestellt, so Becker, Mit- Betreiber des Retscheider Hofes. Fußgänger und Jäger hatten das Tier in Nähe des Sportplatzes in Eudenbach auf einem Waldweg zwischen Eudenbach und Quirrenbach entdeckt und die Behörden informiert.

Diese wandten sich schließlich an den Retscheider Hof. Und obwohl man dort eigentlich auf Wildtiere in Not spezialisiert ist und momentan eigentlich jeden Platz selbst braucht, nahm man sich dort der armen Sau an. „Gemeinsam mit dem Ordnungsamt und den Jägern konnten wir das Tier sichern und verladen – und das war echt kein Spaß. Am wenigsten für das völlig gestresste Tier, das aufgrund ungepflegter Klauen kaum laufen kann“, berichtet Becker.

Das Schwein erhielt auf dem Hof eine eigene Box, inzwischen hat sich auch ein Tierarzt um die Sau gekümmert. Die Umstände und der Fundort lassen Becker vermuten, dass das Hängebauchschwein von seinen Besitzern ausgesetzt wurde. „Es war in einer so schlechten Verfassung und viel zu schwer. Es kann ja nur noch ein paar Meter laufen“, so Becker.

Zudem hätte eine Jägerin in zeitlicher Nähe dort eine dunkelblauen oder lila Kombi mit einem Tieranhänger gesehen. Und: Da der Weg für den regulären Verkehr gesperrt ist, liegt es für Becker nahe, dass das Tier dort absichtlich ausgesetzt wurde – ein Straftatbestand nach dem Tierschutzgesetz.

Nachdem man in der Vergangenheit damit gute Ehrungen gemacht hatte, postete der Retscheider Hof den Vorfall auf Facebook und hofft, Hinweise auf den Besitzer des Schweins zu finden.