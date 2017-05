Händler locken mit Aktionen

OBERPLEIS. Attraktionen für die ganze Familie, kulinarische Leckereien, Schnäppchen und Sonderaktionen erwartet die Besucher beim 17. Grünen Sonntag am 21. Mai in Oberpleis.

Von Gabriela Quarg, 19.05.2017

Erstmals finden nämlich der verkaufsoffene Sonntag und der alljährliche Musikschultag an einem Termin statt. Allerorts machen farbenfrohe Plakate, die Inge Hillen seit vielen Jahren ehrenamtlich gestaltet, auf die gemeinsame Veranstaltung aufmerksam.

„Wir wünschen uns ja immer, dass sich Vereine und Gruppierungen aktiv an unseren Veranstaltungen beteiligen“, so der Vorsitzende des Werbekreises Oberpleis, Wilfried Thomas. Dass die städtische Musikschule in diesem Jahr mit im Boot ist, sei ein Idealfall: „Wir freuen uns sehr, dass sich die Musikschule einbringen wird.“

Musikschulleiter Walter Burger begrüßt es ebenfalls, dass die Schüler sich einmal in einem anderen Rahmen als bisher beim Musikschultag üblich der Öffentlichkeit präsentieren können: „Wir als Musikschule fühlen uns ja auch als Teil des örtlichen Geschehens.“ Direkt gegenüber dem Rathaus, vor der ehemaligen Apotheke, wird die Musikschule ihre Pavillons aufbauen, und genau dort, „wo die Musik spielt“, findet dann um 13 Uhr die offizielle Eröffnung des Grünen Sonntags durch Bürgermeister Peter Wirtz statt.

Gleich im Anschluss soll die Band „Markenwa(h)re“ unter Leitung von Michael Gesell mit Rock- und Popmusik für Stimmung sorgen. Schlag auf Schlag geht es dann weiter mit dem Streicherensemble, dem Holzbläserensemble, der Orchester AG des Gymnasiums am Oelberg, dem Percussionensemble und der Musikschulband, so dass tatsächlich den ganzen Nachmittag über Musik in der Luft liegen wird.

Geschäfte öffnen zwischen 12 und 17 Uhr

Bereits am Vormittag ab 10.50 Uhr präsentieren die Kinder der Musikalischen Früherziehung, die Jazz-Dance AG sowie einige Musikschüler unter dem Motto „Im Museum“ in der Aula des Schulzentrums Oberpleis ihr Können. Bei schlechtem Wetter muss der gesamte Musikschultag in der Aula stattfinden.

Doch auch die Mitglieder des Werbekreises haben sich so einiges einfallen lassen, um den Stadtbummel am Grünen Sonntag zu einem Erlebnis für Groß und Klein werden zu lassen. Zwischen 12 und 17 Uhr haben die Geschäfte sowie die rund 40 Stände geöffnet und wie in den Vorjahren werden die Geschäftsleute mit der einen oder anderen Überraschung für ihre Kunden aufwarten.

Shuttle-Service bringt die Gäste

Mandeln in sage und schreibe 30 verschiedenen Geschmacksrichtungen kann man in der Mandel-Lounge probieren, die erstmals in Oberpleis zu Gast ist. Für die Pänz gibt es verschiedene, besondere Hüpfburgen und ein kleines Karussell – hierfür werden vorab Gutscheine in den Schulen und Kindergärten verteilt. Auch die Schlepperfreunde Pleistal sind wieder mit von der Partie und parken ihre Oldtimer-Traktoren auf dem Parkplatz vor der Kirche.

Neu ist ein Shuttle-Service von Thomasberg und Heisterbacherrott aus nach Oberpleis. Zusteigen kann man in den kostenlosen Rundverkehr am Rewe-Markt in Thomasberg, an der Mundorf-Tankstelle in Thomasberg sowie am Parkplatz in Heisterbacherrott. Von hier aus fährt der Bus direkt bis zum Oberpleiser Rathaus und wieder zurück. Die erste Fahrt startet um 12 Uhr am Rewe-Markt Thomasberg, die letzte Rückfahrt um 17 Uhr ab dem Rathaus Oberpleis.

Einen weiteren Shuttle-Service gibt es ab der „Feuerwehr-Hüpfburg“ im Zentrum an der Siegburger Straße in Richtung Gewerbegebiet Wahlfeld. Der Busbahnhof selbst ist an diesem Tag gesperrt, es werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.