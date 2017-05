Blinde Zerstörungswut

Siebengebirge. Bislang unbekannte Täter haben auf der Aussichtsterrasse am Weilberg Sitzbänke und Tische aus der Verankerung gerissen. Der entstandene Schaden hat auch die Zuständigen vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft sprachlos gemacht.

Es sieht aus wie nach einem Gelage: Die mit Beton- und Eisenankern im Boden befestigten Sitzbänke und die Sitzgruppe sind herausgerissen und umgestürzt, eine illegale Feuerstelle lässt sich ebenfalls entdecken.

Das ist das Bild, das sich Wanderern derzeit auf der oberen Aussichtsterrasse am Weilberg bietet. Gleich mehrere Leser meldeten sich daraufhin in der Siebengebirgsredaktion. „Traurig“, schrieb Klemens Dormagen. Manfred Flerus, der ebenfalls den Fall von Vandalismus entdeckte, wandte sich auch an den Verschönerungsverein und das Forstamt Siebengebirge.

Zuständig ist in diesem Fall allerdings das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, da diese Fläche im Staatswald liegt, wie Forstdirektor Stephan Schütte erläutert. Dort wusste man noch gar nichts von der blinden Zerstörungswut.

Ein Besuch auf der Aussichtsterrasse machte die Zuständigen dann fast sprachlos. „Hier ist ein Schaden von 3000 Euro entstanden“, so Schütte. „Wir werden das zügig reparieren.“ Die Kosten bleiben letztendlich am Steuerzahler hängen. Selbstverständlich werde man Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Schütte bittet Waldbesucher und Wanderer, die Augen weiter offen zu halten.