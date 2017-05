30-jährige Ära geht zu Ende

Siebengebirge. Bei nur zehn Gegenstimmen und einer Enthaltung sprach sich die breite Mehrheit der 105 anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge am Mittwochabend für eine Abgabe der Trägerschaft des Naturparks aus.

Nach einer teilweise emotionalen Debatte kam offensichtlich die Mehrheit der Mitglieder zu dem Schluss, dass es für einen Verein unmöglich ist, den Naturpark in die Zukunft zu führen. Die Mitglieder stimmten der Aufgabe der Trägerschaft allerdings unter bestimmten, vom Vorstand im Voraus erarbeiteten Kriterien zu: Die Neuorganisation des Naturparks erfolgt in der Trägerschaft des Kreises in Kooperation mit den Städten Bad Honnef, Bonn, Königswinter und Sankt Augustin.

Darüber hinaus wird festgelegt, dass der Naturpark Siebengebirge als Einrichtung und seine inhaltliche Arbeit unabhängig und selbstständig bleiben. Die Neuorganisation sei möglichst unbürokratisch und kostengünstig auf den Weg zu bringen. Daher sollen Personal und Finanzen für eine Übergangszeit im Zuge der technischen Amtshilfe durch den Naturpark Rheinland verwaltet werden. Dies soll durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis und dem Naturpark Rheinland geregelt werden.

Auch wenn die Geschäftsstelle des Naturparks Siebengebirge aus Kostengründen zunächst im Kreishaus in Siegburg angesiedelt wird, soll ihr endgültiger Standort im Siebengebirge sein. Der VVS werde auch im künftigen Naturpark „entsprechend dem Geist des Europadiploms und dem Willen des Landes Nordrhein-Westfalen eine zentrale Rolle spielen“, heißt es in dem Beschluss, dem die Mitglieder zustimmten.