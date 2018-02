1600 Euro für Leitern, Teleskopsägen und Scheren

OBERDOLLENDORF. Gabriele Schäfer und Klaus Krosanke von Bücher Bosch in Bad Godesberg fördern ein Umdenken in Sachen Plastikmüll und unterstützen zugleich die Naturschützer im Siebengebirge. Jetzt übergaben sie 1600 Euro an die Bürgerinitiative Naturschutz Siebengebirge.

Von Roswitha Oschmann, 26.02.2018

Bei strahlendem Sonnenschein war der Vorstand der Bürgerinitiative Naturschutz im Siebengebirge (BNS) beim Baumschnitt auf der Streuobstwiese Schnitzenbusch aktiv. Genau der richtige Ort für ein besonderes Rendezvous. Ignatz Schmitz, Thomas Mauel, Dieter Laschefski und Chris Harraß hießen Gabriele Schäfer und ihren Mann Klaus Krosanke, die Inhaber des Geschäfts Bücher Bosch in Bad Godesberg, willkommen. Die beiden statteten den Mitgliedern der BNS einen Besuch ab.

Vor knapp zwei Jahren hatten die Buchhändler die Idee, Plastiktüten nur noch gegen einen Obolus von 20 Cent für eine kleine und von 50 Cent für eine große Tüte bereitzustellen, während der Kunde Papiertüten kostenlos erhält. Die beiden Unternehmer schlugen dabei zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits wollten sie ein Umdenken bei ihren Kunden erreichen, sodass sie möglichst auf Plastiktaschen verzichten, andererseits sollte das eingenommene Geld einem Naturschutzprojekt zur Verfügung gestellt werden.

Spende ermöglicht Kauf von Geräten

Bis Ende 2017 kamen auf diese Weise 1600 Euro zusammen. Mit der Bürgerinitiative aus Oberdollendorf fanden die beiden Buchhändler genau den passenden Adressaten. Die BNS kümmert sich seit mehr als 30 Jahren um Streuobstwiesen und Weinbergsbrachen, sie verhindert die Verbuschung und Verwilderung. Dazu ist natürlich ordentliches Handwerkszeug unerlässlich. Mit der Spende sollen Obstbaumleitern, Teleskopsägen, Schnittschutzhosen sowie stabiles Pflanzmaterial angeschafft werden.

„So eine Obstbaumleiter, die unten mit Spitzen in den Boden gestellt werden kann und über Teleskopstangen zur Stabilisierung verfügt, kostet in mittlerer Größe um die 250 Euro“, sagte BNS-Vorsitzender Ignaz Schmitz. „Die Teleskopsägen und scharfen Fuchsschwänze lassen sich auf bis sechs Meter ausziehen.“ Bei den alten hohen Bäumen am Rande des Siebengebirges sind das wichtige Gerätschaften, damit die ehrenamtlich tätigen Naturschützer ihre Arbeit fachmännisch verrichten können.