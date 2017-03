Unfall in Königswinter-Vinxel

Königswinter. Nach einem schweren Unfall in der Nacht auf Mittwoch in Königswinter-Vinxel soll der Verursacher mit einem anderen Kleinwagen, in dem eine weitere Person saß, geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Von Jens Kleinert, 22.03.2017

Damit hatten Polizei und Feuerwehr wohl nicht gerechnet. Um 0.54 Uhr am Mittwochmorgen wurden sie zur Vinxeler Straße gerufen, nachdem Anwohner einen Unfall gemeldet hatten. Eine oder mehrere Personen sollten möglicherweise im Fahrzeug eingeklemmt sein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte dann ein Bild der Verwüstung vor — einen Fahrer jedoch nicht.

Der war, so die bisherigen Ermittlungen der Polizei, offenbar in einem anderen Auto samt Insassen geflüchtet, nachdem er in Höhe der Einmündung Im Winkel von der Straße abgekommen war und anschließend einen Zaun, eine Ruhebank, einen Strommasten sowie einen Stromkasten gerammt hatte.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro, die Fahndung nach dem Mann blieb trotz intensiver Suche auch in der Nacht bislang ohne Erfolg. So blieb es für die Polizei bei Spurensicherungs- und für die Feuerwehr bei Aufräumarbeiten. Ein Mitarbeiter von Westnetz nahm zudem die Reste des völlig zerstörten Stromkastens vom Netz. Einige Anwohner hatten nach dem Unfall über Stromausfall geklagt.

Mann soll mit Kleinwagen geflüchtet sein

Der Unfallwagen, ein Fiat Punto, wurde abgeschleppt. Die Vinxeler Straße war vorübergehend gesperrt. Verkehr gab es dort zu dieser Zeit allerdings nicht. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 3.15 Uhr.

Für die Polizei hingegen geht die Arbeit weiter. Denn Zeugen berichteten, dass ein etwa 50-jähriger Mann nach dem Unfall das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs abgerissen hätte und anschließend in einen schwarzen Kleinwagen eingestiegen sei. Darin hätte bereits eine Person gesessen, mit der er dann in Richtung Stieldorf davon gefahren sei.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer den schwarze Kleinwagen in der Nähe des Unfallortes gesehen hat oder Angaben zu den Insassen machen kann, wird gebeten sich unter 02 28/1 50 bei der Polizei zu melden.