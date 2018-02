Lange Rückstaus um den Kreisel Himberg

Aegidienberg. Kanalbauarbeiten und eine Baustellenampel sorgen momentan in Bad Honnef-Aegidienberg für Behinderungen. Am Dienstagmorgen verursachte ein Unfall auf der A3 noch mehr Verkehr.

Wer mit dem Auto den Kreisel Himberg passieren will, braucht zurzeit einiges mehr an Nerven als sonst. Aufgrund einer Kanalbaustelle samt Baustellenampel auf der Ecke von Himberger und Hubertusstraße kommt es vor allem im Berufsverkehr zu langen Rückstaus. Erschwert wurde die Situation am Dienstag durch einen Unfall auf der A3, in dessen Folge viele Fahrer die Autobahn verließen. Sie endeten auf der Umwegfahrt am nächsten Hindernis.

Wie berichtet, erneuert das Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef im Abschnitt Himberger Straße/Hubertusstraße entlang der Landesstraße 143 den Kanal; begonnen wurde mit den Arbeiten an der Einmündung. Für Irritationen sorgte am Freitag, dass zwar die Baustellenampel schon installiert war, aber noch keine Arbeiten erkennbar waren. Aufgrund der Winterwitterung habe sich der Baustart verzögert, so die Stadt.

Während der Arbeiten kann auch auf der Fläche an der Kreuzung von Hubertusstraße und Ginsterbergweg nicht geparkt werden. Die Stadt veranschlagt für die gesamte Kanalerneuerung fünf Monate. Der Kanal von 1966 sei schadhaft. Die Kanalisation werde zudem an die neuen hydraulischen Anforderungen angepasst. Ansprechpartner für Fragen zum Kanal ist Andreas Hanschke, 02224/18-42-15, E-Mail andreas.hanschke@bad-honnef.de. Das Abwasserwerk bittet für Behinderungen um Verständnis.

Einen Eindruck davon bekamen die Autofahrer Anfang der Woche, so mit Rückstau bis zum Aegidiusplatz und Richtung Schmelztal. Erschwerend hinzu kam am Dienstag ein Unfall, der sich laut Autobahnpolizei um 8.57 Uhr auf der A3 Richtung Frankfurt kurz vor der Anschlussstelle Bad Honnef mit zwei Personen- sowie zwei Lastwagen ereignet hatte. Verletzt wurde niemand, jedoch sorgte die Räumung der Unfallstelle mit zwei Abschleppwagen für einige Verkehrsbehinderungen. Viele Autofahrer fuhren von der A3 ab. Und landeten in Himberg – im Stau.