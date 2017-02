Möglicher Raub in Königswinter

Eudenbach. Nach Angaben eines Zeugen soll ein Unbekannter am Karnevalssonntag fünf junge Männer bedroht und ausgeraubt haben.

Eine recht ungewöhnliche Beobachtung machte ein Zeuge am Karnevalssonntag in Eudenbach. Nach Angaben der Bonner Polizei will er gegen 19.45 Uhr beobachtet haben, wie ein Unbekannter an der Bushaltestelle auf der Schulstraße/Ecke Laubenweg mehrere Personen bedroht und „abgezogen“ habe.

Nach Angaben des Zeugen sollen fünf junge Männer bei dem Unbekannten gestanden und diesem Geldbörsen und Mobiltelefone ausgehändigt haben. Der Unbekannte sei dann in einen dunklen VW Polo eingestiegen, der bereits mit mehreren Personen besetzt gewesen sei, und der dann in Richtung Oberpleis davon gefahren wäre. Die Polizei stellte anschließend im Bereich des angeblichen Tatortes, der Bushaltestelle und der Veranstaltungshalle, wo sich mehrere Feiernde aufhielten, weder Geschädigte noch weitere Zeugen des Vorfalls fest.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt; 1,70 bis 1,80 Meter groß; bekleidet war er mit einer Jeans, einer Lederjacke und einer Weste mit der Aufschrift „SEK“. Die Ermittler bitten, mutmaßliche Geschädigte, Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu dem dunklen VW Polo geben kann, sich unter 02 28/1 50 mit dem Kriminalkommissariat 32 in Verbindung zu setzen.