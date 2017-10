Polizei ermittelt nach Einbruch

Ruttscheid. Am Donnerstagabend wurde in ein Einfamilienhaus in Königswinter-Ruttscheid eingebrochen. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet auf Hinweise.

Von Alexander Hertel, 20.10.2017

Noch unbekannte Täter sind am Donnerstagabend zwischen 17.45 Uhr und 21.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Königswinter-Ruttscheid eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt,verschafften sich die Einbrecher zunächst Zugang in den Garten des Hauses an der Ruttscheider Straße. Von dort aus schmissen sie die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus, wo sie die Räume durchsuchten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Was und wie viel die Einbrecher mitnahmen, wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen, bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in Tatortnähe zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nehmen die Ermittler unter 02 28/1 50 entgegen.