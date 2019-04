Zeugen gesucht

Königswinter. In Königswinter sollen Unbekannte in eine Eisdiele eingebrochen sein. Sie stahlen nicht nur Bargeld, sondern versprühten auch den Inhalt eines Feuerlöschers im Lokal.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.04.2019

In der Nacht zu Sonntag, 7. April, sollen Unbekannte in eine Eisdiele an der Dollendorfer Straße in Königswinter-Heisterbacherrott eingedrungen sein. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, eine Tür aufgebrochen, einen Feuerlöscher entleert und Bargeld mitgenommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter 0228-150 entgegen.