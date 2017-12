Polizei bittet um Mithilfe

Königswinter. In der Nacht zu Freitag haben zwei unbekannte Personen eine Tankstelle in Königswinter-Oberdollendorf überfallen und die Angestellten mit einer Stichwaffe bedroht. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht zu Freitag eine Tankstelle "Im Mühlenbruch" in Königswinter-Oberdollendorf überfallen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter gegen etwa 01:20 Uhr ein Fenster im hinteren Teil des Gebäudes eingeschlagen und konnte so bis in den Verkaufsraum vordringen.

Mit einer Stichwaffe bedrohten sie dort die beiden anwesenden Angestellten und forderten diese auf, das Bargeld herauszugeben. Die Unbekannten erbeuteten auf diese Weise mehrere Tausend Euro und verließen schließlich die Tankstelle in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat eine Fahndung nach zwei mutmaßlichen Tätern eingleitet. Der Unbekannte mit der Stichwaffe hat einen dunkleren Hauttyp und spricht mit einen arabischen Akzent. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Trainingsanzug und Handschuhe. Den hohen Kragen seines Pullovers hatte er ins Gesicht gezogen und die Kapuze über den Kopf.

Der zweite mutmaßliche Täter hat ebenfalls eine dunklere Hautfarbe und trug während der Tat ebenfalls einen schwarzen Trainingsanzug. Auch er hatte den hohen Kragen des Pullovers ins Gesicht und die Kapuze über den Kopf gezogen. Er trug Handschuhe und führte ebenfalls eine Stichwaffe mit sich.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0228-150.