Kosten von rund 600.000 Euro

Ab 18.30 Uhr ist die Tiefgarage in Oberpleis geschlossen. Wunsch der Politiker ist es, die Öffnungszeiten künftig bis Mitternacht auszuweiten.

Oberpleis. Die Oberpleiser Tiefgarage wird nicht umgestaltet. Grund sind die hohen Kosten, die für den Umbau zu veranschlagen wären. Bestand hat hingegen der Wunsch der Königswinterer Kommunalpolitiker, die Öffnungszeiten der Parkgarage auszuweiten.

Darüber soll die Verwaltung nun mit dem Betreiber, einer Eigentümergemeinschaft, verhandeln. Gleichzeitig soll mit dem Partner ein neuer Vertrag ab dem 1. Januar 2018 abgeschlossen werden.

"Man kann keine Million ausgeben, um 10 000 Euro einzusparen", brachte Roman Limbach (CDU) das Dilemma, in dem die Stadt steckt, bei der Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses auf den Punkt. Der Wunsch der Politik, die Tiefgarage von einer Groß- in eine Mittelgarage umzuwandeln, hat sich als nicht finanzierbar erwiesen.

Nach einer ersten groben Kostenschätzung, die die Verwaltung unter Beteiligung der Architekten, des Fachplaners Gebäudeausrüstung, des Sachverständigen für Brandschutz sowie der Feuerwehr und der Brandschutzdienststelle vorgenommen hat, würden sich die Kosten für die bauliche und technische Umgestaltung auf rund 600 000 Euro belaufen. Allein die neue Lüftungsanlage für den städtischen Bereich hätte fast 160 000 Euro gekostet.

Seit Jahren ärgert die Politik, dass die Garage samstags nur in der Zeit von 8 bis 14 Uhr geöffnet und sonntags ganz geschlossen ist. Damit steht sie beispielsweise Besuchern des Gottesdienstes in der katholischen Kirche Sankt Pankratius nicht zur Verfügung. Der Betreiber hat zwar eine Ausweitung der Öffnungszeiten in Aussicht gestellt, ohne städtische Subventionen sei dies jedoch nicht möglich. Die Stadt subventionierte die Garage bis zum vergangenen Jahr jährlich mit 9000 Euro - als Verlustausgleich. Diese Zahlung wurde jedoch eingestellt.

Insgesamt 130 Stellplätze

Die Gemengelage ist recht kompliziert: Die städtische Tiefgarage in Oberpleis wurde 1982 errichtet und hat 64 Stellplätze. 1993 wurde neben der Tiefgarage im Zuge der Bebauung des Nachbargrundstücks "An der Alten Schule 1-9" eine private Tiefgarage gebaut. Beide Garagen haben jetzt 130 Stellplätze und sind durch zwei Tore miteinander verbunden. 1995 schloss die Stadt mit der Eigentümergemeinschaft einen Nutzungsvertrag, in dem die Stadt dieser den Betrieb ihrer 64 Stellplätze überließ. Durch die bauliche Trennung wäre die Fläche der städtischen Tiefgarage fast halbiert worden. Nur 25 bis 30 Stellplätze wären noch für die öffentliche Nutzung verblieben, die Restfläche dem privaten Teil der Garage zugeschlagen worden.

Gerade der CDU-Fraktion war seit Jahren ein Dorn im Auge, dass die Stadt bei der Tiefgarage trotz der unbefriedigenden Öffnungszeiten stets draufzahlte. Auch wenn der Umbau wegen der hohen Kosten nun nicht weiter verfolgt wird, legt man weiter Wert auf eine Erweiterung der Öffnungszeiten. "Wir müssen mit dem Betreiber andere Bedingungen schaffen", fordert Limbach. Zurzeit ist die Garage werktags von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet. Angestrebt wird künftig eine Öffnung an Werktagen von 6 bis 23 oder 24 Uhr, ein verbessertes Angebot am Wochenende sowie die Schaffung von Park-and-Ride-Parkplätzen. Dieser Wunsch stieß auch bei den anderen Fraktionen auf Zustimmung.