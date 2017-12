Spender dringend gesucht

Vinxel. Eine Frau aus Vinxel ist an akuter Leukämie erkrankt und braucht dringend eine Stammzellenspende. Daher findet am Samstag von 11 bis 15 Uhr eine Typisierungsaktion statt.

Der Bürgerverein Vinxel ruft zu einer Typisierungsaktion für eine Mitbürgerin auf, die an akuter Leukämie erkrankt ist. Jeder Bürger zwischen 17 und 55 Jahren kann sich am Samstag, 9. Dezember, von 11 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Troisdorf-Müllekoven, Dorfstraße 53, typisieren lassen. Dazu muss lediglich eine Speichelprobe abgegeben werden.

Die erkrankte Frau stammt aus Troisdorf, lebt mit ihrer Familie jedoch seit vielen Jahren in Vinxel. Sie braucht dringend ein Stammzellenspende – es ist ihre einzige Überlebenschance.

Selbst wenn durch die Registrierung im konkreten Fall kein Stammzellenspender gefunden werden sollte, kommt die Typisierung allen Blutkrebspatienten weltweit zu Gute. Darauf weist die DKMS hin. Sie ist eine gemeinnützige GmbH, die Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind, vermittelt.