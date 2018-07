Kein Hinweis auf Fremdverschulden

BONN/KÖNIGSWINTER. Der seit einigen Tagen vermisste 31-jährige Bonner ist tot. Er wurde am Dienstag tot aus dem Himberger See in Aegidienberg geborgen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2018

Der Tote, der am Dienstag aus dem Himberger See in Aegidienberg geborgen wurde (der GA berichtete), ist ein seit dem 15. Juli vermisster 31-jähriger Mann aus Bonn. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen und kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Auch gebe es keine Hinweise auf einen Unfall.