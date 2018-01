Alternativen zu den tollen Tagen

Tipp aus dem Kreis Ahrweiler: Das Arp Museum in Remagen liegt nicht nur idyllisch unmittelbar am Rhein, sondern hat auch für Kunstinteressierte eine Menge zu bieten.

Region. Keine Lust auf Karneval? Selbst im jecken Rheinland soll es Menschen geben, die mit dem Fastelovend nicht so viel am Hut haben. Doch was tun, wenn sich scheinbar überall alles nur um Kamelle und Konfetti dreht? Einige Vorschläge.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

1 Schloss Drachenburg

Kunterbunt geht es auf Schloss Drachenburg zwar auch zu – allerdings weniger jeck, dafür umso mehr mystisch. Der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld setzt mit seinem „Schlossleuchten“ das Schloss nun bereits zum vierten Mal eindrucksvoll in Szene. Erleuchtet werden Schloss Drachenburg und die Nibelungenhalle vom 26. Januar bis zum 25. Februar freitags, samstags und sonntags von 17 bis 22 Uhr.

Es gibt ein Kombiticket, das zum Eintritt und zur Fahrt mit der Drachenfelsbahn berechtigt. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren neun Euro. Fußgänger nutzen die Schlosskasse. Dort kostet der Eintritt neun, ermäßigt vier Euro.

2 Freilichtmuseum Kommern

„Wir haben keine Luftschlangen im Museum“, sagt Michael Faber, stellvertretender Museumsleiter. Wer den tollen Tagen entfliehen will, kann also gefahrlos das bekannte Museum in der Eifel besuchen. Auf dem weitläufigen Gelände finden sich viele historische Gebäude, die einst in Städten und Dörfern der Region standen. Sie vermitteln einen bildhaften Eindruck über das Leben im Rheinland in früheren Zeiten.

Die Dauerausstellung „WirRheinländer“ präsentiert dazu die Geschichte der Region und seiner Menschen von 1794 bis 1955. Eine weitere Ausstellung beschäftigt sich mit dem Spielzeug der 50er und 60er Jahre. Das Freilichtmuseum, Eickser Straße in Mechernich-Kommern. ist an allen Karnevalstagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet – Einlass ist bis eine Stunde vor Schließung möglich. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 5,50. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen auf www.kommern.lvr.de.

3 Freizeitbad Troisdorf

Badehose statt Karnevalskostüm, schwimmen, saunen und rutschen statt schunkeln, singen und bützen: Jeckenfreie Zone meldet auch das Freizeit- und Familienbad Aggua in Troisdorf. An allen Tagen ist das Bad am Aggerdamm 22 von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

An Rosenmontag entfällt lediglich das Frühschwimmen, die Frauen müssen auf die Damensauna verzichten und den Saunabereich an diesem Tag mit den Männern teilen – damit alle Nichtkarnevalisten dem jecken Treiben entfliehen können. Die Preise richten sich nach der Badedauer und beginnen für Erwachsene bei 6,50 Euro (Kinder fünf Euro) für zwei Stunden im Bad. Weitere Infos auf der Homepage des Freizeitbads.

4 Ahr-Thermen und R ömerthermen

Entspannung statt Alaaf und Gedöns. Da gibt es über die jecken Tage im Kreis Ahrweiler zwei überregional bekannte Anlaufadressen: die Ahr-Thermen in Bad Neuenahr und die Römerthermen in Bad Breisig. Die Ahr-Thermen, Felix-Rütten-Straße 3, haben täglich ab 9 Uhr geöffnet. Freitags und Samstag schließen sie um 23 Uhr, ansonsten um 22 Uhr. Infos zu Angeboten und Preisen gibt es unter ahr-thermen.de.

Die Römerthermen in Bad Breisig befinden sich in der Albert-Mertes-Straße 11. Sie sind täglich ab 8 Uhr geöffnet. Das Badevergnügen geht samstags und sonntags bis 20 Uhr, ansonsten bis 22 Uhr. Infos gibt es unter roemerthermen.de.

5 Siebengebirgsmuseum

Zwar gehört auch der Karneval zur Geschichte des Siebengebirges, aber das Siebengebirgsmuseum an der Kellerstraße in der Königswinterer Altstadt setzt natürlich andere Schwerpunkte. Sonntags wird um 12 Uhr eine einstündige Führung unter dem Motto „Landschaft – Geschichte – Rheinromantik angeboten. Der Unkostenbeitrag beträgt inklusive Eintritt sieben Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Museums.

6 Fitnessstudios

Manche sagen, dass ihnen ausgedehntes Schunkeln genug sportliche Betätigung sei. Wem die karnevalistische Kernsportart nicht zusagt, kommt in einem Fitnessstudio unter. "Hier ist man, während draußen der Karneval tobt, befreit von allen närrischen Zwängen", verspricht Dustin Tusch vom DSSV, dem Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen. "Andererseits gibt es vereinzelt Studios, die ihren Mitgliedern zu Karneval ganz besondere Kursangebote bieten, wie beispielsweise Zumba Karneval Specials." Also liebe Fastnachtsmuffel: Augen auf bei der Studiowahl!

7 Bibliotheken

Ein schöner Dostojewski oder Hölderlin lässt den Konfettiregen auf der Straße schnell vergessen. In Bibliotheken ist es angenehm ruhig, es gibt viele gute Bücher und angetrunkene Narren in Kängurukostümen verirren sich selten dorthin. Der kundige Fastnachtsmuffel weiß das.

8 Klöster

Ein Kloster ist zu Fastnacht oder Karneval eine echte Alternative zur Sitzung oder zum Straßenumzug. Das Benediktinerkloster Jakobsberg im rheinhessischen Ockenheim bietet zum Beispiel an, die Gebetszeiten mitzufeiern - mit Übernachtung.

9 Das heimische Sofa

Geht immer. Man weiß, was man hat. Der Vorteil für Fastnachts- und Karnevalsmuffel: Leichte Wahl der Lieblingssongs oder des Lieblingsfilms oder einfach nur die Stille genießen - aber unbedingt das Fenster zumachen.