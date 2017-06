Vorstandsvositzender verabschiedet

KÖNIGSWINTER. Nach zwölf Jahren tritt Franz-Joachim Thür die Nachfolge von Peter Gola als Vorstandsvorsitzender bei der Bürgerstiftung Königswinter an.

Von Roswitha Oschmann, 03.06.2017

Die Blumen für Peter Gola waren noch nachträglich zum Geburtstag. Mit einem „Vergelt's Gott“ dankte Bürgermeister Peter Wirtz dem „Königswinterer Urgestein“ im Park von Haus Bachem für seinen Einsatz als Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Königswinter für Jugend, Sport und Kultur und begrüßte zugleich seinen Ende April gewählten Nachfolger Franz-Joachim Thür.

Gola ist Gründungsstifter der Bürgerstiftung und seit ihrem Bestehen im Jahr 2005 Vorstandsvorsitzender. Das Stadtoberhaupt erinnerte an das außergewöhnliche Engagement Golas. Von 1976 bis 2014 war er Ratsmitglied, lange stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes, ebenso Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Königswinter – North East Lincolnshire und des Bürger- und Verkehrsvereins Königswinter-Altstadt.

Wirtz: „Peter Gola hat Verantwortung für andere getragen – auf einem breiten Betätigungsfeld. Wir haben Dir viel zu verdanken.“ Gewürdigt wurde Golas Engagement mit dem Ehrenring der Stadt 1999 und mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland Erster Klasse, das Gola vor vier Jahren erhielt.

„Damit bist Du ausdekoriert“, ulkte Franz-Joachim Thür, ebenfalls Gründungsstifter, und wünschte dem Vorgänger alles Gute. Wirtz meinte zufrieden: „Wir haben mit ihm einen Nachfolger gefunden, der genauso für die Altstadt brennt wie Peter Gola.“ Thür, der von 1982 bis 2009 dem Stadtrat angehörte und viele Jahre Vorsitzender der SPD-Fraktion war, verfolgt die gleichen Ziele wie Gola: noch mehr Stifter gewinnen, um das Vermögen zu steigern.

Mit einem Grundstockvermögen von mehr als 121.000 Euro war die Stiftung angetreten. Jetzt belaufe es sich auf rund 155.000 Euro, nachdem auch gerade ein neuer Stifter hinzugekommen sei, so Thür. Die Stiftung soll in erster Linie Projekte initiieren und fördern, die in Königswinter von Bürgern für Bürger durchgeführt werden.

So unterstützte die Bürgerstiftung etwa die Anschaffung des Mini-Feuerwehrautos für den Feuerwehrnachwuchs in Uthweiler, den Literaturwettbewerb oder den Bücherschrank. Gola: „Wir haben auch vielen Vereinen geholfen, die zum Beispiel einen Spielplatz eingerichtet oder Instrumente angeschafft haben.“

Auch einem Mädchen, das in der eigenen Familie Probleme hatte und zu Verwandten nach Südafrika ging, wurde finanziell unter die Arme gegriffen. „Mit Erfolg. Wir haben ihre Zeugnisse geschickt bekommen. Das Mädchen ist aus der Krise heraus“, sagte Peter Gola. Drei Leute sind gegenwärtig im Vorstand. Thür: „Zwei Posten sind noch frei.“ Der Stiftungsrat, der von den Stiftern gewählt wird, hat sieben bis neun Mitglieder. Stiftungsratsvorsitzender ist Björn Seelbach.