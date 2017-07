Straßensanierung im Siebengebirge

Königswinter. Zwischen B42 und Petersbergzufahrt soll die Landesstraße 331 wieder in beide Richtungen befahrbar sein, so der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Am Montag beginnt der letzte Bauabschnitt.

Im Laufe dieses Dienstags soll die L331 zwischen B 42 und Rosenauer Weg/Petersbergzufahrt in beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau NRW mit. Während die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich dann abgeschlossen sind, gehen sie ab Montag, 24. Juli, zwischen der Einmündung L 83 (Zum Stöckerhof) in Ittenbach und der Margarethenhöhe erst richtig los.

Bis voraussichtlich Dienstag, 11. August, werden die Fahrbahn und der angrenzende Rad- und Gehweg saniert. Deshalb ist die L 331 von der Einmündung Rosenauer Weg/Petersbergzufahrt bis zur Einmündung L 83 in Fahrtrichtung Königswinter gesperrt. Umleitungen über L 83 und L 268 sind ausgeschildert. Die Busse von Königswinter nach Ittenbach fahren den üblichen Weg. In Richtung Königswinter werden Linien- und Schulbusse sowie Radfahrer über die Umleitung geführt.