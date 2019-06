BOCKEROTH. Die Sternschnuppen sind 60 Jahre alt geworden, und zum Geburtstag luden sie Groß und Klein zum Sommerfest ein. Gefeiert wurde, bis in der Nacht die Sterne funkelten.

Von Gabriela Quarg, 18.06.2019

Sternschnuppen sind zwar besonders häufig im Winterhalbjahr am Himmel zu bewundern, das heißt aber keinesfalls, dass sie im Sommer gar nicht in Erscheinung treten. Die Bockerother Sternschnuppen jedenfalls, die vor allem in der Karnevalsession am närrischen Firmament erstrahlen, machten am vergangenen Samstag die Nacht zum Tag.

Das Tanzcorps hatte anlässlich seines 60-jährigen Vereinsjubiläums zum großen Sommerfest auf den Bockerother Sportplatz eingeladen, und dabei gab es gleich mehrere Sternstunden zu erleben. Los ging es bereits nachmittags mit einem bunten Programm bei Kaffee und Kuchen für die ganze Familie.

Magier Joachim Welter verzauberte nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Besucher. Es gab eine große Hüpfburg, Kinderschminken und viel Spaß bei jecken Spielen. Am Abend folgte die nächste Sternstunde mit der Band Kölschraum, bevor beim Konzert der Köbesse so richtig die Post abging. Die Stimmung war intergalaktisch gut, und so war es eigentlich kein Wunder, dass der Sternschnuppen-Himmel über dem Bockerother Sportplatz bis spät in die Nacht hell erleuchtet war.

80 aktive Tänzer gehören zu den Sternschnuppen

56 Kinder und Jugendliche sowie 24 Tänzerinnen und Tänzer ab 16 Jahre sind im Tanzcorps aktiv, entsprechend zählen auch zahlreiche Eltern zur großen Sternschnuppenfamilie. Sie alle halfen bei der Durchführung des Festes tatkräftig mit, ob durch Kuchenspenden, am Getränkeausschank oder bereits am Vortag beim Aufbau von Pavillons und Zelten.

„Es waren so viele helfende Hände da, dass wir ruckzuck fertig waren“, freute sich Vorsitzender Anselm Lehmann über das Engagement. Sein besonderer Dank galt Elferratsmitglied Hermann Josef Ockenfels, der die Veranstaltung nicht nur tatkräftig, sondern auch mit barer Münze unterstützte.

Der Vorsitzende begrüßte auch eine Abordnung der Bonner Wiesse Müüs, mit denen die Sternschnuppen seit beinah 20 Jahren sehr viel mehr als nur freundschaftliche Beziehungen verbindet. Als „Mäuseballett“ sind die Tänzer aus Bockeroth fester Bestandteil der Bonner Karnevalsgesellschaft und stehen bei zahlreichen Anlässen und Veranstaltungen auf der Bühne. „Das ist ein ganz tolles Miteinander“, betonte Lehmann.

Bereits die kleinsten Sternchen und Schnüppchen fiebern schon darauf, auch einmal als Mitglied des Mäuseballetts auf den Bonner Bühnen zu stehen. Kein Wunder, dass das Tanzcorps nicht unter Nachwuchs mangel leidet: „Unsere Kapazitätsgrenzen sind im Kinder- und Jugendbereich langsam erreicht“, berichtete Lehmann. Es gebe bereits Wartelisten.

Corps wirbt um Jungs ab 16 Jahre

Unbedingt benötigt wird indes männliche Unterstützung: „Wir brauchen dringend Jungs ab 16 Jahre für das Senioren-Tanzcorps.“ Tänzerisches Know-how sei nicht erforderlich („Man kann alles lernen“), dafür aber Spaß daran, auf der Bühne zu stehen, und die Bereitschaft, das ganze Jahr über zweimal wöchentlich zu trainieren.

Bereits jetzt bereiten sich die Aktiven auf die große Jubiläumssitzung vor, die am Freitag, 29. November, in der Aula des Schulzentrums Oberpleis stattfindet. Karten können ab sofort reserviert werden, der eigentliche Vorverkauf startet am 29. September.

Bis dahin gibt es alle Hände voll zu tun für den Vereinsvorstand, der kürzlich bei der Mitgliederversammlung bestärkt und wiedergewählt wurde. Lediglich Olaf Schlöder stand aus persönlichen Gründen nicht weiter als Kassierer zur Verfügung. Seine Nachfolgerin ist Isabel Elberskirch, eine aktive Tänzerin aus den eigenen Reihen.

Vorsitzender Lehmann wird weiterhin unterstützt von Karl Winterscheidt als zweitem Vorsitzenden, Janina Bäßgen als Schriftführerin, Udo Kurenbach als Literat und Werner Krämer als Präsident. Das Senioren-Tanzcorps wird von Susanne Lehmann geleitet, im Juniorenbereich hält Britta Hochgeschurz das Ruder in der Hand.

Für die Zukunft hat Vorsitzender Lehmann eigentlich nur einen Wunsch: „Dass es weiterhin so gut läuft und wir unseren Tanzbereich vielleicht noch weiter ausbauen können, zum Beispiel durch eine Gruppe für ältere, ehemalige Tänzer.“