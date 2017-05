Schiffkollision bei Niederdollendorf

Niederdollendorf. In der Nacht zum Dienstag ist der niederländische Tanker "Piz Palü" bei Rheinkilometer 647,5 in Niederdollendorf auf Grund gelaufen. Er war zuvor mit einem Schubverband zusammengestoßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2017

Wie die Polizei Duisburg mitteilte, kollidierten das zu Tal fahrende Tankmotorschiff und der bergfahrende Schubverband gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag.

Bei der Kollision entstand an dem Schubverband eine drei Mal drei große Beule im Bugbereich an der Backbordseite (links). An dem Tankschiff entstand ein drei Meter langer Riss mittig an der Backbordseite oberhalb der Wasserlinie.

Da der Tanker leer war und eine Doppelhülle besitzt, konnte keine Ladung austreten. Der Schubverband setzte seine Fahrt fort, das Tankschiff lief nach dem Zusammenstoß auf eine Kribbe am rechten Ufer und liegt seitdem dort fest. Das bestätigte die Leitstelle der Wasserschutzpolizei in Duisburg dem GA auf Anfrage.

Tanker "Piz Palü" im Rhein aufgelaufen Foto: Leserfoto/Privat Der niederländische Tanker "Piz Palü" ist bei Niederdollendorf auf Grund gelaufen.

Weiter berichteten die Beamten, dass nun ein Sachverständiger und Vertreter der Versicherung des Schiffes prüfen werden, ob eine Weiterfahrt möglich ist. Falls durch den Vorfall Schäden am Tanker entstanden sind, müssen andere Maßnahmen folgen.

Im Laufe des Dienstags soll ein weiteres Schiff den Tanker bergen und freischleppen.