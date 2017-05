Schiffkollision bei Niederdollendorf

Niederdollendorf. In der Nacht zum Dienstag ist der niederländische Tanker "Piz Palü" bei Rheinkilometer 647,5 in Niederdollendorf auf Grund gelaufen. Er war zuvor mit einem Schubverband zusammengestoßen.

Von Jens Kleinert, 11.05.2017

Bis zum späten Mittag musste die Besatzung der „Piz Palü“ am Dienstag unfreiwillig am Rheinufer bei Niederdollendorf ausharren. In der Nacht war das Tankschiff aus den Niederlanden dort auf eine Kribbe aufgelaufen. Dem Malheur voraus ging nach Angaben der Duisburger Wasserschutzpolizei ein Zusammenstoß gegen 1.30 Uhr mit einem Schubverband , der den Fluss entgegen der „Piz Palü“ zu Berg befahren hatte.

Menschen wurden zwar nicht verletzt. Doch ein hinzugezogener Sachverständiger stellte am Morgen einen etwa drei Meter langen Riss an der Backbordseite des Tankers fest. Und so musste die „Piz Palü“ darauf warten, von einem Schlepper befreit und zur Reparatur in eine Werft gebracht zu werden.

Tanker "Piz Palü" im Rhein aufgelaufen Foto: Leserfoto/Privat Der niederländische Tanker "Piz Palü" ist bei Niederdollendorf auf Grund gelaufen.

Foto: Katrin Janßen Die "Piz Palü" ist in Niederdollendorf auf eine Kribbe aufgelaufen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Wasserschutzpolizei noch unklar. Auch das andere Schiff, ein Schubverband, war bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt worden, konnte aber weiterfahren. Da der Tankraum der „Piz Palü“ leer und zudem durch eine Doppelhülle geschützt gewesen sei, konnte nach Angaben der Duisburger Behörde keine Ladung austreten.