38-Jähriger festgenommen

Königswinter. Zum Teil wild gestikulierend hat ein 38-Jähriger am Donnerstagabend in Ittenbach Autofahrer angehalten und nach Geld für Benzin gefragt. Doch in einer Notsituation befand sich der Mann keineswegs.

Von Alexander Hertel, 01.06.2018

Diese Betrugsmasche nennt selbst die Polizei ungewöhnlich: "Bettelnde Personen" haben am Donnerstagabend in Ittenbach Autos angehalten und um Geld für Benzin gebeten. Doch Benzinnot herrschte keineswegs, der mutmaßliche Betrüger war letztlich nur auf das Geld aus. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gingen gegen 20.30 Uhr mehrere Anrufe bei den Beamten ein, die auf die bettelnden Personen hinwiesen. In diesem Zusammenhang wurde ein dunkler Kombi mit Kurzkennzeichen aus dem Main-Thaunus-Kreis beobachtet.

Eine Streifenwagenbesatzung rückte schließlich in den Königswinterer Bergbereich aus und konnte die Hinweise der Anrufer schnell bestätigen. Eine Frau schilderte der Polizei, dass sie kurz zuvor auf der Landstraße 83 von einer "wild gestikulierenden" Person auf der Straße angehalten wurde. Diese Person bat der Zeugin zufolge um Bargeld für Benzin, da diese mit Frau und Kind schnell nach Frankfurt müsse. Die angesprochene Frau bot dem da noch unbekannten Mann an, einen Benzinkanister von einer nahegelegenen Tankstelle zu besorgen. Dies lehnte er jedoch ab, woraufhin ihm die Frau fünf Euro gab.

Im Bereich der Auffahrt zum Petersberg trafen die Beamten gegen 21.15 Uhr dann schließlich auf das verdächtige Fahrzeug. Der Verdächtige hatte dort bereits ein weiteres potenzielles Opfer angehalten und stand neben einer Frau, die dem Mann bei Eintreffen der Polizei gerade einen 20-Euro-Schein überreicht hatte. Auf Nachfrage der Polizei erklärte sie, dass der Mann ihr - wie schon anderen zuvor - die Geschichte des Benzinmangels erzählte und sie um Bargeld gebeten hatte.

Die Polizei kontrollierte den Wagen des Verdächtigen, wo neben einer Frau auch noch ein Kind saß. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass es sich bei dem Mann um einen 38-Jährigen handelt, der aktuell ohne feststellbaren festen Wohnsitz ist.

Doch nicht nur bei dieser Überprüfung fiel den Ordungshütern etwas Verdächtiges auf: Ein Blick auf die Tankanzeige verriet, dass der Tank noch "gut dreiviertel voll" war. Von einem Benzinmangel und einer Notsituation also keine Spur. Da der Mann bereits wegen anderer Betrugsdelikte in Erscheinung getreten war, nahm die Polizei ihn vorläufig fest. Den beiden Frauen wurde das "Benzingeld" wieder ausgehändigt. Die zuständige Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen.