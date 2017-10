Zentraler Prüfungstermin

Königswinter. Der Stadtsportbund Königswinter bot mit dem Tag des Sportabzeichens zum ersten Mal einen zentralen Prüfungstermin an. Das Event soll sich in den nächsten Jahren als fester Termin im Sommer etablieren.

Von Matthias Beckonert, 10.10.2017

Die sportlichste Stadt des Rhein-Sieg-Kreises ist Königswinter. Zumindest, wenn es nach der Anzahl der Sportabzeichen geht. In den vergangenen beiden Jahren ließen die Königswinterer Sportler die anderen 18 Kommunen, prozentual auf die Einwohner gerechnet, im Erwerb des Abzeichens hinter sich. Damit das auch in diesem Jahr wieder der Fall ist, hatte der Stadtsportbund Königswinter am vergangenen Samstag zum ersten „Tag des Sportabzeichens“ in das Peter-Breuer-Stadion eingeladen. Mission Titelverteidigung.

„Der Tag ist besonders für diejenigen gedacht, die nicht fest in einem Verein sind und dort das Sportabzeichen machen können. Dafür haben wir in diesem Jahr erstmalig diesen zentralen Termin gewählt“, erklärte Klaus Wiesehügel, Vorsitzender des Stadtsportbundes. Für die Sportler standen zehn Prüfer bereit, die das Sportabzeichen abnahmen.

Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Koordination

Für eine erfolgreiche Prüfung muss man jeweils eine Übung aus den Bereichen Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Koordination mit mindestens Bronze abschließen sowie einen Nachweis erbringen, dass man schwimmen kann. Dafür stand auch das benachbarte Lemmerz-Hallenbad zur Verfügung. „Bis auf Geräteturnen bieten wir alles an“, schlussfolgerte Thomas Mauel, seines Zeichens Organisator der Veranstaltung und ebenfalls im Vorstand der Stadtsportbundes.

Weil gerade ein wenig Leerlauf herrschte, machte Mauel selbst schnell das Sportabzeichen. „Dazu bin ich seit 2002 nicht mehr gekommen, weil ich immer Prüfer war und man sich selbst das Sportabzeichen nicht abnehmen darf“, sagte er mit einem Lachen. Weniger Grund zur Freude bot das schlechte Wetter. Man habe ein bisschen auf den goldenen Oktober gehofft, so Klaus Wiesehügel. Dieser Wunsch wurde nicht erfüllt.

Einer der Sportler, denen das nichts ausmachte, war Marcus Brauer. Der 37-Jährige ist aus Ittenbach ins Tal gefahren, um sein erstes Sportabzeichen überhaupt zu machen. Bisher habe das nicht geklappt, weil der Vereinssport zeitlich mit seiner Arbeit kollidierte. Der Tag des Sportabzeichens kam ihm dabei also sehr gelegen.

Wiederholung geplant

Den 3000 Meter Lauf aus der Kategorie Ausdauer, den Medizinballwurf aus dem Bereich Kraft sowie den Weitsprung als koordinative Prüfung hatte er schon hinter sich. Der Nachweis seiner Schnelligkeit folgte nun auf der 25-Meter-Bahn des Hallenbades. Für das goldene Sportabzeichen müsste er als Mann der Altersklasse 35 bis 39 die 3000 Meter unter einer Viertelstunde schaffen, den Medizinball weiter als 11,25 Meter werfen, die 25 Meter in unter 18,5 Sekunden hinter sich bringen sowie 4,80 Meter weit springen.

Was zeigt, dass das Erreichen der Anforderungen des Sportabzeichens bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist. Der diesjährige Tag soll der ersten von vielen sein. „Im nächsten Jahr wollen wir uns vorher mit den Vereinen zusammensetzen und nach einem gemeinsamen Termin suchen und diesen außerdem in den Sommer verschieben, so dass so viele Leute wie möglich kommen“, erläuterte Wiesehügel.

Ob man dort auch wieder die Mission Titelverteidigung ausrufen kann, zeigt sich erst am Ende des Jahres. Marcus Brauer und die anderen Sportler haben am Samstag ihren Teil dazu beigetragen.